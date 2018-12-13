Iggy Pop продюсирует фильм про музыкантов

Фильм расскажет о музыке, искусстве, моде и культуре бунта, которые определили панк-движение, пишет Rock FM. В него также войдут оригинальные интервью с американскими пионерами панка и самыми известными группами Великобритании, редкие фотографии, архивные фильмы и видео, а также саундтрек к панк-хитам.
Игги Поп
Среди героев Игги Поп, Джон Лайдон (Sex Pistols), Дейв Грол, Дебби Харри и Крис Штейн (Blondie), Марки Рамон, Уэйн Крамер (MC5), Джелло Биафра (Dead Kennedys), Дафф МакКаган (Guns N ‘Roses) и Фли (Red Hot Chili Peppers).
Премьера состоится 11 марта 2019 года.
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