Iggy Pop продюсирует фильм про музыкантов

В аккаунте попугая было опубликовано несколько видеороликов, на которых видно, как он танцует вместе с хозяином, а также как сам Игги Поп поет своему питомцу под акустическую гитару, пишет Газета.ru. На блог Бигги Попа уже подписались более 7,5 тыс. человек.

