Игги Поп спел с победителями «Евровидения» группой Måneskin

Попугай Игги Попа стал покровителем зообольницы в Австралии Какаду Игги Попа по кличке Бигги Поп стал «покровителем-основателем» больницы дикой природы Байрон-Бей в Австралии. В собственном инстаграме цитируется такое заявление от имени какаду:



«Я птица, причем очень дикая, и в Австралии у меня много кузенов какаду. Я был очень огорчен, узнав, что 180 миллионов птиц погибли в результате катастрофического лесного пожара, унесшего жизни более 3 миллиардов животных за лето в Австралии. Это меня ужаснуло. Я слышал о команде австралийских ветеринаров, строящих крупнейшую в Австралии передвижную больницу дикой природы, и подумал: «Это такая блестящая идея». Поэтому,...

Игги Поп все-таки снял клип на хит «The Passenger» Игги Поп представил клип на песню «The Passenger» спустя 43 года после того, как она увидела свет (смотреть клип). В ролике архивные фотографии музыканта смонтированы с черно-белым видео ночной дороги, поверх которого появляются слова композиции.







В анонсирующем посте в инстаграме артист поблагодарил Симона Тейлора, Эстер Фридман и Пола Макалпина за помощь в создании клипа.



Iggy Pop



Трек «The Passenger» впервые был выпущен как бисайд на пластинке с синглом «Success» 1977 года, напоминает «Афиша Daily». В том же году композиция вошла во второй сольный альбом музыканта «Lust for Life».

Игги Поп зачитал на камеру песню Игги Поп выпустил клип на песню «We Are The People» (смотреть клип). Трек вошел в его альбом Free, релиз которого состоялся 6 сентября 2019 года. В записи альбома также приняли участие Noveller и джазовый музыкант Лерон Томас.







Клип состоит, собственно, из одного лица Игги Попа крупным планом. И этого вполне достаточно.



Игги Поп признался, что эта песня была вдохновлена Лу Ридом, а именно его песней We Are the People 1970 года.



Iggy Pop



В апреле Игги Попу вручат премию «Грэмми» за прижизненные достижения.

На презентации книги об Игги Попе споет Умка 25 февраля в клубе «Китайский летчик Джао Да» состоится презентация книги английского журналиста Пола Трынки «Игги Поп: Вскройся в кровь». Это первая биография великого рок-музыканта, выходящая на русском языке. Авторами перевода выступили Аня Герасимова-Умка и А.Бессонов.



Обложка книги



Книга повествует о том, как яркий, подающий надежды Джим Остерберг сломя голову бросился в бурные мутные воды рок-н-ролла. Как родилось, набрало силу (и едва не уничтожило его самого) необузданное альтер эго Джима - Игги Поп. Как он всю жизнь бежал от успеха, и все же успех догнал его и теперь бежит рядом. В 2010 году группа The Stooges была...