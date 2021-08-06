Игги Поп спел с победителями «Евровидения» группой Måneskin

Игги Поп в этом треке начинает, и до конца остается главной фигурой в дуэте. Песня вошла во второй студийный альбом «Teatro d'ira: Vol», выпущенный 19 марта 2021 года. До своего выпуска в качестве сингла песня успела достичь первых десяти позиций в чартах по всей Европе, в том числе номер один в Финляндии и Словакии, и стала вирусной в чартах Spotify.
«Это попросту прекрасно. И харизмой Игги, и тем, что Дамиано Давид не теряется на фоне звезды, и даже голоса сливаются. Рваная басовая структура отчаянно запоминается, риффы выпуклы, и не зря это сейчас главный хит у группы Måneskin. Появление в треке хриплого грубоватого тембра Игги Попа определенно добавило шарму песне на фоне более мягкого распева у итальянца», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
Отметим, что тремя неделями ранее у Måneskin вышел клип на песню «I Wanna Be Your Slave».
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