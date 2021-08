Игги Поп спел с победителями «Евровидения» группой Måneskin

В ролике архивные фотографии музыканта смонтированы с черно-белым видео ночной дороги, поверх которого появляются слова композиции. В анонсирующем посте в инстаграме артист поблагодарил Симона Тейлора, Эстер Фридман и Пола Макалпина за помощь в создании клипа. Iggy Pop Трек «The Passenger» впервые был выпущен как бисайд на пластинке с синглом «Success» 1977 года, напоминает «Афиша Daily». В том же году композиция вошла во второй сольный альбом музыканта «Lust for Life».

В ролике архивные фотографии музыканта смонтированы с черно-белым видео ночной дороги, поверх которого появляются слова композиции. В анонсирующем посте в инстаграме артист поблагодарил Симона Тейлора, Эстер Фридман и Пола Макалпина за помощь в создании клипа. Iggy Pop Трек «The Passenger» впервые был выпущен как бисайд на пластинке с синглом «Success» 1977 года, напоминает «Афиша Daily». В том же году композиция вошла во второй сольный альбом музыканта «Lust for Life».

Игги Поп выпустил клип на песню «We Are The People» (смотреть клип).