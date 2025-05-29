Джон Фогерти перезаписал хиты Creedence

Опубликовано пользователем

Джон Фогерти перезаписал целый альбом классических песен Creedence Clearwater Revival для предстоящего сборника Legacy: the Creedence Clearwater Revival Years, который выйдет 22 августа на лейбле Concord.

Явно намекая на поп-икону Тейлор Свифт, которая выпустила ремейки «Taylor's Version» четырех своих альбомов, не сумев выкупить права на оригинальные записи, Джон Фогерти называет свои ремейки «John's Versions», хотя, в отличие от Свифт, он владеет собственными мастер-лентами.

«Большую часть своей жизни я не владел песнями, которые сочинил. — говорит Фогерти. - Их возвращение изменило всё. Сборник Legacy — это мой способ отпраздновать это — играть эти песни на своих условиях, с людьми, которых я люблю».

Среди этих людей сыновья Фогерти Шейн и Тайлер – оба гитаристы – а также барабанщик Мэтт Чемберлен, клавишник Боб Мэлоун, басист Боб Глауб и саксофонист Роб Стоун. Шейн также был сопродюсером альбома вместе со своим отцом, в то время как обязанности исполнительного продюсера выполняла жена Фогерти-старшего Джули.

«Я знала из первых рук, как много значило для Джона возвращение его издательского права на песни CCR. — говорит Джули. - С тех пор, как это произошло, для него было так радостно и прекрасно. Это празднование дела всей его жизни. Это самая большая вечеринка для победившего хорошего парня-артиста».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Джон Фогерти
Джон Фогерти

Первые плоды трудов Фогерти уже доступны на стриминговых платформах: новые версии песен Creedence Up Around The Bend и Have You Ever Seen The Rain, а также ремейк Porterville в исполнении Джона, первоначально записанный Creedence под их первоначальным названием The Golliwogs в 1967 году.

В начале 2023 года Фогерти получил контроль над своим архивом после судебной тяжбы, которая длилась пять десятилетий.

«Я думал, что это никогда не станет возможным, — сказал тогда Фогерти. - Спустя 50 лет я наконец воссоединился со своими песнями. У меня также есть право голоса в том, где и как будут использоваться мои песни. До этого года я не мог этого сделать».

Вчера Джону Фогерти исполнилось 80 лет.

John Fogerty: Legacy - The Creedence Clearwater Revival Years tracklist

  1. Up Around The Bend
  2. Who’ll Stop The Rain
  3. Proud Mary
  4. Have You Ever Seen The Rain
  5. Lookin’ Out My Back Door
  6. Born On The Bayou
  7. Run Through The Jungle
  8. Someday Never Comes
  9. Porterville
  10. Hey Tonight
  11. Lodi
  12. Wrote A Song For Everyone
  13. Bootleg
  14. Don’t Look Now
  15. Long As I Can See The Light
  16. Down On The Corner
  17. Bad Moon Rising
  18. Travelin’ Band
  19. Green River
  20. Fortunate Son

Быстрый поиск: 