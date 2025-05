Джон Фогерти перезаписал хиты Creedence

Явно намекая на поп-икону Тейлор Свифт, которая выпустила ремейки «Taylor's Version» четырех своих альбомов, не сумев выкупить права на оригинальные записи, Джон Фогерти называет свои ремейки «John's Versions», хотя, в отличие от Свифт, он владеет собственными мастер-лентами.

«Большую часть своей жизни я не владел песнями, которые сочинил. — говорит Фогерти. - Их возвращение изменило всё. Сборник Legacy — это мой способ отпраздновать это — играть эти песни на своих условиях, с людьми, которых я люблю».

Среди этих людей сыновья Фогерти Шейн и Тайлер – оба гитаристы – а также барабанщик Мэтт Чемберлен, клавишник Боб Мэлоун, басист Боб Глауб и саксофонист Роб Стоун. Шейн также был сопродюсером альбома вместе со своим отцом, в то время как обязанности исполнительного продюсера выполняла жена Фогерти-старшего Джули.

«Я знала из первых рук, как много значило для Джона возвращение его издательского права на песни CCR. — говорит Джули. - С тех пор, как это произошло, для него было так радостно и прекрасно. Это празднование дела всей его жизни. Это самая большая вечеринка для победившего хорошего парня-артиста».

Джон Фогерти

Первые плоды трудов Фогерти уже доступны на стриминговых платформах: новые версии песен Creedence Up Around The Bend и Have You Ever Seen The Rain, а также ремейк Porterville в исполнении Джона, первоначально записанный Creedence под их первоначальным названием The Golliwogs в 1967 году.

В начале 2023 года Фогерти получил контроль над своим архивом после судебной тяжбы, которая длилась пять десятилетий.

«Я думал, что это никогда не станет возможным, — сказал тогда Фогерти. - Спустя 50 лет я наконец воссоединился со своими песнями. У меня также есть право голоса в том, где и как будут использоваться мои песни. До этого года я не мог этого сделать».

Вчера Джону Фогерти исполнилось 80 лет.

John Fogerty: Legacy - The Creedence Clearwater Revival Years tracklist