На прощание с Джорджем Гуницким пришли Шевчук, Гаккель и Шагин

Проститься с Гуницким пришли его близкие, а также друзья и коллеги, в том числе музыкант Всеволод Гаккель, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и художник Дмитрий Шагин. Многие из собравшихся вспоминали, что в разговорах друг с другом достаточно было просто сказать "Джордж", и все понимали, что речь шла именно о Гуницком.



Джордж Гуницкий

«Джордж был смелый человек, смелый именно как мыслитель... И был очень хороший человек... Для меня его слово было очень авторитетно», - сказал Шевчук.

Он признался, что "обалдел", когда в 1980-е годы услышал те песни "Аквариума", стихи к которым написал Гуницкий.

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По словам Гаккеля, Гуницкий, несмотря на свой несомненный литературный дар, состоялся именно как редактор авторской музыкальной программы на радио и незадолго перед смертью планировал вернуться к этой работе.

Траурная церемония завершилась аплодисментами в память о Гуницком.

Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. Он известен как поэт, драматург и музыкант, ставший сооснователем группы "Аквариум" в 1970-е годы.