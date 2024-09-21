БГ перенес инфаркт

Как сообщили в соцсетях друзья музыканта, 20 сентября 2024 года во время перелета из Барселоны в Ниццу у 70-летнего Гребенщикова произошла остановка сердца, его срочно доставили в больницу, где вывели из комы и оказали медицинскую помощь. Ранее у артиста уже были проблемы с сердцем: 8 января 2009 года в Берлине музыканту была сделана операция по шунтированию.



Борис Гребенщиков

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В Ниццу Борис Гребенщиков направлялся, чтобы сыграть концерт, сообщение об отмене которого появилось 21-го числа в официальном аккаунте музыканта.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова* не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт «БГ+» в Ницце. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически в течение 14 дней».