«Аквариум» приостановил концерты

«По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времен», — написал Гребенщиков в Твиттере.

В конце марта были запланированы четыре концерта группы: в Калуге (27 марта), Туле (28 марта), Воронеже (29 марта) и Москве (30 марта). Концертный тур «Аквариум 50» в честь 50-летия группы начался с выступления в Петербурге, которое прошло 23 февраля.



Борис Гребенщиков

Последний на сегодняшний день концерт «Аквариума» прошел в лондонском клубе The Troubadour 2 марта.

После начала военной операции на Украине в соцсетях Гребенщикова появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать».

В свою очередь Максим Леонидов сообщил об обменах ближайших показов в петербургском Театре музыкальной комедии своей постановки «Я ненавижу Гамлета», а также концерта группы «Секрет» в московском Crocus City Hall 9 апреля 2022 года.

«Невозможно играть концерты и спектакли. Всё отменил», - признался Максим Леонидов.

Ранее группа «Мумий Тролль» остановила концертную деятельность.