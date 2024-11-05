«Аквариум» перепел песню Майка Науменко «Пригородный блюз»

Премьера студийной версии композиции состоялась в авторской программе Бориса Гребенщикова «Аэростат».

«Я впервые услышал эту песню в 1979 году, в Театре кукол на улице Некрасова: Майк устроился работать туда грузчиком сцены и выяснил, что в театре есть студия звукозаписи, куда иногда можно было подпольно проникать; там и был записан альбом «Сладкая N». Вспоминаю адреналин этого приключения, когда приходишь в студию ночью, тайком, и записываешь музыку. Не зря Лу Рид когда-то мне сказал: «у вас правильное отношение к рок-н-роллу: он таким и должен быть, подпольным». Вот то, как мы с самого начала слышали эту песню; теперь, наконец, мы ее записали», – прокомментировал Борис Гребенщиков выход кавера.

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Аквариум

Песня «Пригородный блюз» периодически звучит на концертах «Аквариума». Кроме того, сохранилась видеозапись совместного исполнения этой песни Борисом Гребенщиковым и Майком Науменко. Это событие случилось на VIII фестивале Ленинградского рок-клуба в 1991 году.

Борис Гребенщиков также отметил, что песня «Пригородный блюз» должна была войти в альбом «Дань». Напомним, что пластинка собрана из песен друзей группы «Аквариум». Её релиз состоялась в 2021 году, а сам альбом распространяется через сайт благотворительного фонда «МойМио».