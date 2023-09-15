БГ выпустил «Богрукиног»

Альбом «Богрукиног» вышел под маркой БГ+. Он состоит из четырех композиций: «Не стой над душой, мама», «Черный лебедь», «Незабыто» и «Минск, Пинск и Северодвинск». Борис Борисович опубликовал свою новую работу на сервисе Bandcamp.

<a href="https://bg-aquarium.bandcamp.com/album/--5">Богрукиног by БГ+</a>

Уже традиционно в записи нового альбома Гребенщикова приняли участие музыканты из разных стран. Кроме того, в одной из песен звучит Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Также к работе над песнями был привлечен Scottish Sessions Orchestra.



Борис Гребенщиков

В ближайшее время Борис Гребенщиков отправится в тур по городам Европы. Музыканты можно будет увидеть и услышать в Риме, Швеции, Финляндии, на Кипре и в других стран