«Аквариум» выпустил новую песню «Ворожба»

Всего в альбом вошли семь песен Вячеслава Бутусова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и группы «ХЗ». Все он были уже обнародованы ранее в рамках разных проектов и в виде отдельных синглов.



БГ



«Я целиком и полностью доверяю людям, которые организовали фонд «МойМио» и занимаются такой сложной работой – помогают детям с тяжелой болезнью. Самое главное, что я уяснил – без денег с этой бедой вообще ничего не сделаешь. Здесь я могу пригодиться: играть концерты в пользу ребят и