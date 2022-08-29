«Аквариум» выпустил новую песню «Ворожба»

Это одна из новых песен «Аквариума», которая должна войти в будущий альбом «Дом Всех Святых».
В новой песне Борис Гребенщиков явно рефлексирует на текущие события в Украине. Сейчас артист проживает в Лондоне.
Пластинка, которая называется «Дом Всех Святых», должна выйти в середине сентября. По словам Бориса Гребенщикова, весь материал уже записан и осталось лишь сделать финальный микс и мастеринг. Выпустить пластинку музыкант рассчитывает к началу осеннего тура проекта «БГ+». В записи некоторых песен приняли участие друзья Гребенщикова – грузинская группа «Мгзавреби», король укулеле Джо Браун, отцы-создатели музыки рэгги Слай и Робби, любимый гитарист Брайана Ино Лио Эбрамс, шотландский волынщик Доктор Джарлат Хендерсон и другие. Краудфандинг нового альбома проходит на платформе Indiegogo.
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