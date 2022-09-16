«Аквариум» выпустил альбом «Дом всех святых»

В альбом вошли 15 треков, некоторые из которых уже игрались ранее на концертах. В записи песни «Вино из песка» приняла участие грузинская группа «Мгзавреби».
«У «Дома всех святых» не было никакой «концепции». Я писал песни, они постепенно собирались в альбом; потом стало понятно, что это будет альбом именно «Аквариума», а не БГ. Альбом этот менялся во время работы над ним. А когда началась война, стало вдруг понятно, куда он менялся. Поразительно, как песни вдруг обрели новый смысл: что-то, что было непонятным, стало хрустально ясным.
Работа продолжалась полтора года, почти каждый день я ехал в студию. Существует по несколько десятков вариантов каждой песни. Вообще записано было больше 20 песен, некоторые выпали из альбома в последний момент. Он начал выступать из тумана и диктовать свою логику. И он получился — про то, что жизнь продолжается и торжествует даже в тяжелое и мрачное время. Даже в самые страшные моменты никто не отменяет ни небо, ни солнце, ни любовь. И нельзя закрывать на это глаза. Без этого незачем жить», - говорит БГ.
В августе 2022 года Борис Гребенщиков запустил краудфандинг-акцию на портале Indiegogo, в рамках которой проводился предзаказ альбома. Целью сборов была поставлена сумма 30 000 евро. В итоге удалось собрать 38 511 евро.
«Поскольку Алексей Зубарев и Игорь Тимофеев остаются в России, то «Аквариум» теперь — это снова группа виртуальная, существует только в записи. И наш теперешний концертный состав мы назвали «БГ+». А люди там все те же: я, Тит, Костя, Лиам, Брайан, Андрей и Глеб».
Что касается записи альбома, то помимо «Мгзавреби» в каждом из треков играют музыканты из разных стран мира.
««Ворожба» сложилась естественно, по-другому не могла. Было ясно, что к почти народному распеву нужен брейк-бит; а в середине был нужен ужас, по части которого Лео Эбрамс большой мастер.
«Дверь» была написана еще в мае 2020-го, но в [альбом] «Знак огня» входить не хотела. А чтобы записать ее как надо, я позвал старых моих знакомых, легендарных архитекторов музыки регги — Sly & Robbie.
«Махамайя» написалась неожиданно, и слова приходили в голову так, что я не успевал их записывать. А потом полгода искал скрипача, который сыграл бы то, что нужно. Перепробовал много замечательных людей — в итоге в записи играют три скрипача: наш Андрей, главная народная скрипка Британии Элайза Карти и великолепный шотландец Дункан Чизхолм.
В «Учение свет» собрались классики: король укулеле, близкий друг Джорджа Харрисона Джо Браун; духовая секция The Kickhorns; оркестр Всех Святых, собранный Андреем Суротдиновым; и для меня — особенный мистический шарм в том, как свистит Лиам. В этом свисте — особая тайна.
В двух песнях играет главная в мире мастерица терменвокса, внучатая племянница его изобретателя Льва Термена, наша старинная знакомая Лидия Кавина.
А для песни «Дом всех святых» мы несколько месяцев собирали лучших индийских музыкантов со всего мира.
Для меня вот это алхимическое смешение и есть подлинный «Аквариум»».
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