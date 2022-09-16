«Аквариум» выпустил альбом «Дом всех святых»

В альбом вошли 15 треков, некоторые из которых уже игрались ранее на концертах. В записи песни «Вино из песка» приняла участие грузинская группа «Мгзавреби».

«У «Дома всех святых» не было никакой «концепции». Я писал песни, они постепенно собирались в альбом; потом стало понятно, что это будет альбом именно «Аквариума», а не БГ. Альбом этот менялся во время работы над ним. А когда началась война, стало вдруг понятно, куда он менялся. Поразительно, как песни вдруг обрели новый смысл: что-то, что было непонятным, стало хрустально ясным. Работа продолжалась полтора года, почти каждый день я ехал в студию. Существует по несколько десятков вариантов каждой песни. Вообще записано было больше 20 песен, некоторые выпали из альбома в последний момент. Он начал выступать из тумана и диктовать свою логику. И он получился — про то, что жизнь продолжается и торжествует даже в тяжелое и мрачное время. Даже в самые страшные моменты никто не отменяет ни небо, ни солнце, ни любовь. И нельзя закрывать на это глаза. Без этого незачем жить», - говорит БГ.



БГ

В августе 2022 года Борис Гребенщиков запустил краудфандинг-акцию на портале Indiegogo, в рамках которой проводился предзаказ альбома. Целью сборов была поставлена сумма 30 000 евро. В итоге удалось собрать 38 511 евро.

«Поскольку Алексей Зубарев и Игорь Тимофеев остаются в России, то «Аквариум» теперь — это снова группа виртуальная, существует только в записи. И наш теперешний концертный состав мы назвали «БГ+». А люди там все те же: я, Тит, Костя, Лиам, Брайан, Андрей и Глеб».

Что касается записи альбома, то помимо «Мгзавреби» в каждом из треков играют музыканты из разных стран мира.





