«Аквариум» выпустил психоделический клип Дебижева «Масала Доса»

Режиссер клипа Сергей Дебижев показал БГ в виде стимпанкера, добавив изощренную компьютерную графику.
«Несмотря на то, что масала доса - это драники с индийскими приправами, кулинарных изображений в клипе нет. Зато есть много индустриальных кадров в духе «Метрополиса» Фрица Ланга. Все это лишь подчеркивает, что песня не имеет никакого отношения к кулинарии, а игра «в снежки», которых «не видно дальше носа», и очень важно «какая цена вопроса», - вполне себе известный порошок. И клип галлюциногенно иллюстрирует последствия принятия такого порошка. Кстати, масала доса можно записать и как me sale doza... Впрочем, все это лишь версии, как обычно у БГ», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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