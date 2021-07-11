«Аквариум» выпустил психоделический клип Дебижева «Масала Доса»

«Аквариум» выпустил «Дань» Цою, Бутусову и Мамонову Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань», состоящий из каверов известных песен русского рока. Всего в альбом вошли семь песен Вячеслава Бутусова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и группы «ХЗ». Все он были уже обнародованы ранее в рамках разных проектов и в виде отдельных синглов.



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«Я целиком и полностью доверяю людям, которые организовали фонд «МойМио» и занимаются такой сложной работой – помогают детям с тяжелой болезнью. Самое главное, что я уяснил – без денег с этой бедой вообще ничего не сделаешь. Здесь я могу пригодиться: играть концерты в пользу ребят и...

«Аквариум» выпустил регги-клип «Рыба» Борис Гребенщиков выложил новый клип на знаменитую песню «Рыба» из альбома «Аквариум in Dub», записанного с Lee Scratch Perry (смотреть клип). Режиссер клипа Саша Сурис анимировал в психоделической стилистике всю песню, в том числе фотографии БГ и Lee Scratch Perry.







Не обошлось и без плавания рыб с целью выяснить, «какая рыба в океане плавает быстрее всех».



БГ



В альбом «Аквариум in Dub» вошли песни, записанные на Ямайке и на студии Бориса Гребенщикова в Санкт-Петербурге, часть видеокадров этих записей тоже вошла в клип.

Джоанна Стингрей и БГ выпустили «Stay Together» из 90-х Американская певица Джоанна Стингрей впервые выпустила раритетный альбом «Stay Together», записанный в 90-е с Борисом Гребенщиковым (слушать альбом). Альбом «Stay Together» записан в 1985 году, однако официально до сих пор не публиковался. Некоторые песни Джоанна впоследствии перезаписала в новых аранжировках и включила в свои альбомы 90-х. Но песни «Drama», «Welcome Us Home» и другие никто ещё не слышал. «Babylon» — это английская версия песни Гребенщикова «Вавилон». Оригинал же записи все это время хранился дома у Джоанны.







Выпуск альбома приурочен к 40-летию Ленинградского рок-клуба, концерты в честь юбилея в Москве и Петербурге...

Леван Горозия перепел БГ в эпичном видео «Поезд в огне» Леван Горозия выпустил эффектный клип на песню «Поезд в огне» из саундтрека к фильму «Майор Гром: Чумной Доктор» (смотреть клип). Песня «Поезд в огне» вдохновлена синглом группы «Аквариум» 1988 года. Борис Гребенщиков дал согласие на использование в припеве строчек из его песни, которая, кстати, тоже становилась саундтреком к фильму Сергея Соловьёва «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».







Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в прокат 1 апреля, и должен стать первым российским ответом на голливудские кинокомиксы в духе «Тёмного рыцаря» или «Джокера». Главной музыкальной темой картины «Майор...