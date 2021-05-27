«Аквариум» выпустил «Дань» Цою, Бутусову и Мамонову

Всего в альбом вошли семь песен Вячеслава Бутусова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и группы «ХЗ». Все он были уже обнародованы ранее в рамках разных проектов и в виде отдельных синглов.
«Я целиком и полностью доверяю людям, которые организовали фонд «МойМио» и занимаются такой сложной работой – помогают детям с тяжелой болезнью. Самое главное, что я уяснил – без денег с этой бедой вообще ничего не сделаешь. Здесь я могу пригодиться: играть концерты в пользу ребят и привлекать к этой теме людей, которые мне доверяют.
Мы решили, что альбом «Дань», который писался дольше всего в жизни группы, нужно отдать фонду «МойМио», чтобы деньги собранные от его продажи пошли ни нам, ни авторам, а детям, которые в них нуждаются», - говорит БГ.
Послушать альбом целиком можно на сайте благотворительного фонда «МойМио», внеся пожертвование.
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