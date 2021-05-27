«Аквариум» выпустил «Дань» Цою, Бутусову и Мамонову

Альбом «Stay Together» записан в 1985 году, однако официально до сих пор не публиковался. Некоторые песни Джоанна впоследствии перезаписала в новых аранжировках и включила в свои альбомы 90-х. Но песни «Drama», «Welcome Us Home» и другие никто ещё не слышал. «Babylon» — это английская версия песни Гребенщикова «Вавилон». Оригинал же записи все это время хранился дома у Джоанны.

