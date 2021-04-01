Джоанна Стингрей и БГ выпустили «Stay Together» из 90-х

Альбом «Stay Together» записан в 1985 году, однако официально до сих пор не публиковался. Некоторые песни Джоанна впоследствии перезаписала в новых аранжировках и включила в свои альбомы 90-х. Но песни «Drama», «Welcome Us Home» и другие никто ещё не слышал. «Babylon» — это английская версия песни Гребенщикова «Вавилон». Оригинал же записи все это время хранился дома у Джоанны.

Выпуск альбома приурочен к 40-летию Ленинградского рок-клуба, концерты в честь юбилея в Москве и Петербурге Джоанна надеется посетить лично.



Членский билет Джоанны Стингрей

Материал альбома – это плод совместной работы Джоанны Стингрей и Бориса Гребенщикова. Они вместе написали английские тексты песен, музыка большей частью также написана ими совместно. Чистовую запись пластинки Джоанна произвела в США.



Джоанна Стингрей и БГ во время записи альбома

«Все эти песни мы писали вместе с Борисом в конце 1984-го и в 1985 году. Мы не делали это специально. Просто у нас началась дружба. Я начала приезжать в Россию каждые три месяца. Рок-тусовка в Ленинграде была крутой! И мы с Борисом писали музыку вместе. Но потом, уже дома, я сделала запись в 1985 году на студии. Студия была в Малибу. Внутри автобуса! Прямо на океане. Было очень красивое место. Говорили, что это автобус группы Fleetwood Mac. Мы записывались с инженером, который стал и продюсером. И музыканты были очень профессиональные. Барабанщик был из группы Spinal Tap. И после записи в 1985 году я до сих пор ничего не делала с этими песнями. У меня сохранилась плёнка с первыми этими записями. И Максим Кондрашов (Maschina Records), которому я переслала оцифровки плёнок по Интернету, просто потрясающе поработал с ними. Он реальный врач музыки! Я знаю, что он восстанавливает записи группы «Кино», – комментирует выход альбома Стингрей.



Джоанна Стингрей и БГ

Альбом «Stay Together» вышел также на компакт-дисках, магнитофонных кассетах и виниловых пластинках в двух вариантах цвета. В продажу поступили диски-гиганты черного и серебряного цвета. Релиз альбома на физических носителях осуществляет компания Maschina records.