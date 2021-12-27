«Аквариум» и Mzgavrebi посвятили песню памяти Сергея Соловьева

Представляя новую песню, Борис Гребенщиков посвятил её режиссеру Сергею Соловьеву. «Мир и свет твоей душе, Сергей Александрович!» – прокомментировал новинку лидер «Аквариума».

Песню «Вино из песка» ранее Гребенщиков выпускал только в акустике, например, в рамках цикла «Подношение Интересному времени».



Борис Гребенщиков

В записи приняла участие группа Mzgavrebi из Грузии, именно ее бэки и вокализы слышны в треке.

Ожидается, что «Вино из песка» войдет в будущий альбом «Аквариума», дата релиза которого пока не объявлена.

Напомним, что Гребенщиков имел непосредственное отношение к фильмам Сергея Соловьева «Асса» (1987), «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Дом под звёздным небом» (1991) и «2-Асса-2» (2007).