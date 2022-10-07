Дэйв Стюарт, БГ и Сергей Бабкин выпустили совместную песню

В альбом вошли 15 треков, некоторые из которых уже игрались ранее на концертах. В записи песни «Вино из песка» приняла участие грузинская группа «Мгзавреби».







«У «Дома всех святых» не было никакой «концепции». Я писал песни, они постепенно собирались в альбом; потом стало понятно, что это будет альбом именно «Аквариума», а не БГ. Альбом этот менялся во время работы над ним. А когда началась война, стало вдруг понятно, куда он менялся. Поразительно, как песни вдруг обрели новый смысл: