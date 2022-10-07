Дэйв Стюарт, БГ и Сергей Бабкин выпустили совместную песню

Выпуск песни и цель «Collaborate For Peace» — помочь поднять осведомленность о глобальной инициативе Президента Украины Владимира Зеленского UNITED24, помогая оказывать медицинскую помощь гражданам Украины, надеясь вдохновить других артистов сделать то же самое и помочь собрать деньги для UNITED24.
«Эта война * — в центре Европы в 21 веке — оскорбление всего человечества», - считает Борис Гребенщиков.
Посмотреть видео можно по ссылке.
«Для меня большая честь быть частью этой песни и записываться с такими легендарными музыкантами, — делится Сергей Бабкин. - Я очень благодарен Дэйву Стюарту, Борису Гребенщикову и Стиви Никс за их поддержку Украины. Сегодня украинский народ так страдает из-за войны *, которую развязала Россия. Я хочу выразить не только эту ужасную боль, но и надежду. Своей частью песни я хочу сказать: так будет не всегда. Это жестокая борьба Добра и Зла, Света и Тьмы. И Свет победит, я искренне верю, что так и будет!»
Обсуждая источники вдохновения для «Face to Face», Дэйв Стюарт сказал:
«Я хотел написать нежную, умиротворяющую песню, увидев все ужасные кадры из Украины. Песня о том, как ужасна любая война *, и это написано с точки зрения юного 18-летнего подростка, отправляющегося на войну, не совсем понимающего, что он там будет делать».
* Напоминаем, что Роскомнадзор обязывает называть происходящие события Специальной военной операцией. Упомянутые слова приведены исключительно в целях цитирования.
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