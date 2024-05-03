«БГ+» выпустил мини-альбом «Новый шелковый путь»

Мини-альбом «Новый шелковый путь» состоит из четырех композиций. Все они уже либо исполнялись на концертах, либо публиковались в интернете в рамках цикла «Подношение интересному времени». Теперь они впервые представлены в студийном качестве.

Кроме Бориса Борисовича в записи альбома в Лондоне приняли участие бас-гитарист Александр Титов, клавишник и аккордеонист Константин Туманов, скрипач Андрей Суротдинов, флейтист Брайан Финнеган, барабанщик Лиам Брэдли, трубач Dr. J Henderson, барабанщик Sly Dunbar, клавишник Джей Халлауэлл и вокалистка Шима Мукерджи.



Борис Гребенщиков

Текст заглавной композиции «Новый шелковый путь» Борис Гребенщиков написал еще в начале 2010-х годов. Изначально его исполняла на собственную музыку певица Севара Назархан. В более свежей композиции «Не убивает» есть строчки о капитане, который «не совсем в себе». А в песне «Духовный лидер» поется о том, что пора «кончать бухать» и «открыть объятия новой форме жизни».