«Аквариум» выпустил окончательный альбом «Радио Африка»

Как рассказал Борис Гребенщиков, в основе всех вышедших на текущий момент изданий альбома «Радио Африка» лежит черновой микс. Он был сделан 24 июля 1983 года. Но, как выясняется, был и другой вариант сведения пластинки.

Первое "официальное" издание альбома в усеченном виде фирмой "Мелодия" в 1988 году, первое полное издание альбома 20 лет назад фирмой "Союз" и последующие переиздания всегда брали за основу первый, черновой микс альбома, сделанный 24 июля 1983 года.

«Недавно в архивах Александра Титова была обнаружена считавшаяся утерянной матрица с окончательной версией альбома, сделанной Борисом Гребенщиковым спустя несколько месяцев после завершения записи музыки. Именно она и распространялась в самиздатскую эпоху “Аквариумом”» – сообщил Борис Борисович в социальных сетях.

На виниловых пластинках и компакт-дисках авторскую версию альбома «Радио Африка» выпустить издательство A+ records. Запись в формате 96kHz/24 bit можно приобрести на площадке Bandcamp. К ней прилагается цифровой буклет с неопубликованными ранее кадрами из фотосессий к альбому "Радио Африка".