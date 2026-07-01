Мадонна впервые покажет альбом «Confessions II» в TikTok

Прямая трансляция премьеры альбома Мадонны на iHeartRadio и TikTok» состоится в четверг, предоставив зрителям возможность впервые услышать альбом за день до его официального релиза. Поклонники смогут следить за трансляцией через @tiktok, @madonna и @iheartradio, а более 200 станций iHeartRadio по всей территории США будут транслировать это событие.



Madonna

Согласно пресс-релизу, в часовой трансляции примут участие Мадонна, Боб Драг Квин, давний соратник Стюарт Прайс, который был музыкальным директором и сопродюсером альбома, а также оригинального проекта Confessions , и её дочь Лола Леон, которая участвует в записи нового трека «The Test». Вместо стандартного интервью будет использоваться формат прямых трансляций TikTok, где зрители смогут участвовать в опросах, давать собственные реакции, задавать вопросы и получать подсказки от аудитории в режиме реального времени, превращая мероприятие в интерактивную сессию прослушивания.

Confessions II — пятнадцатый студийный альбом Мадонны, включающий 16 песен, в том числе совместные работы с Сабриной Карпентер, Фейдом, Мартином Гарриксом, Лолой и Стромае.

Премьера программы «iHeartRadio and TikTok LIVE Premiere With Madonna» состоится в четверг в 16:30 по восточному времени / 13:30 по тихоокеанскому времени / 23:30 по московскому времени.