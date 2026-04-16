Мадонна возвращается в музыку с альбомом Confessions On A Dance Floor: Part II

67-летняя певица и автор песен порадовала поклонников, объявив о выходе своего нового альбома 3 июля 2026 года, после того как анонсы выходили еще с 2023 года.

Несколько дней назад Мадонна очистила свой Instagram от негативной информации, дав понять, что готовится сделать важное объявление.



Madonna

С тех пор она вернулась в социальную сеть, опубликовав для своих 20,3 миллионов подписчиков пост, который гласит: «Признания на танцполе: Часть II - 3 июля 2026 года».

Мадонна использовала те же слова для своей биографии в Instagram, после того как ранее изменила её на строчки из песни Hung Up: "Время идёт так медленно".

Звезда также намекнула поклонникам на звучание своего нового альбома, опубликовав 60-секундный видеоклип на открывающий трек I Feel So Free.

В новой песне Мадонны есть отсылка к ее хиту 1985 года Into the Groove, в строчке: «Здесь, на танцполе, я чувствую себя такой свободной».

В своей истории в Instagram Мадонна поделилась новой, пульсирующей, синтезированной инструментальной композицией, под которую она поет:

«Спасибо, что пришли. Иногда мне нравится просто спрятаться в тени, создать новый образ, другую личность. Я могу быть кем угодно, создавать новые образы. Честно говоря, я бы хотела быть как другие и просто ни о чём не беспокоиться, но здесь, на танцполе, я чувствую себя такой свободной».

Более 570 000 человек поставили лайк под постом Мадонны с датой выхода альбома, в том числе и другие звезды музыки, такие как Doechii, Jade Thirlwall и Romy.

Confessions On A Dance Floor: Part II станет 15-м студийным альбомом Мадонны и первым после Madame X, вышедшего в 2019 году. Пластинка создается в сотрудничестве со Стюартом Прайсом, продюсером первой части, выпущенной в 2005 году. В нее вошли хиты, как Hung Up, Sorry, Jump и другие. Альбом также выйдет на кассетах, как дань моды на аналоговое звучание.

«Мы должны танцевать, праздновать и молиться своими телами. Это то, что мы делаем тысячи лет — это настоящие духовные практики. В конце концов, танцпол — это ритуальное пространство. Это место, где мы соединяемся — со своими ранами, со своей хрупкостью. Рейв — это искусство», — цитирует Variety «манифест» Мадонны и Стюарта Прайса, созданный во время работы над альбомом.

Новости о предстоящем релизе Мадонны появились после того, как в сентябре прошлого года она продлила контракт с Warner Records.

Исполнительница хита "Холодное сердце" провела первые 25 лет своей карьеры в этой звукозаписывающей компании, и спустя почти два десятилетия после ухода из нее она была "рада" воссоединиться с ней.

В своем заявлении она сказала:

«От начинающей артистки из Нью-Йорка до подписания контракта на выпуск всего трех синглов — тогда казалось, что мой мир уже никогда не будет прежним, и это действительно так и оказалось. С самого начала Warner Records была для меня настоящим партнером. Я рад воссоединению и с нетерпением жду будущего, создания музыки, неожиданных экспериментов и, возможно, инициирования необходимых дискуссий».

Суперзвезда поделилась серией фотографий в Instagram, в том числе несколькими с пишущей машинкой, и написала:

«Почти два десятилетия спустя – и я чувствую себя как дома в Warner Records! Снова к музыке, снова на танцпол, снова туда, где все началось! COADF- P. 2 [эмодзи диско-шара] 2026 (sic)».