Джастин Бибер, Мадонна и The Weeknd обвинены в нечестной рекламе NFT

В иске утверждается, что эти знаменитости нарушили законы штата и федеральный закон, не раскрыв свои предыдущие отношения с Yuga Labs до продвижения коллекции NFT Bored Ape Yacht Club. Иск был подан в Окружной суд США в Центральном округе Калифорнии, и в нем фигурируют 37 сообвиняемых, многие из которых знаменитости. 100-страничная заявка описывает тщательно продуманный предполагаемый заговор, организованный этими знаменитостями, чтобы повысить ценность NFT Bored Ape.

«Руководители Yuga и Oseary вместе разработали план по использованию обширной сети музыкантов, спортсменов, знаменитостей и партнеров для обманного продвижения и продажи финансовых продуктов Yuga», — говорится в иске.



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В нем утверждается, что менеджер по работе с талантами Гай Осири, представитель Madonna и Yuga Labs, использовал свою сеть для публичной поддержки продуктов Yuga Labs в обмен на платежи от Yuga Labs. В иске утверждается, что эти секретные платежи были направлены в Oseary через MoonPay. В иске утверждается, что MoonPay использовалась как прикрытие для тайной обработки платежей от Yuga Labs различным знаменитостям.

«MoonPay претендует на то, чтобы быть сервисом «белых перчаток», призванным помочь сверхбогатым и знаменитостям покупать NFT «без всех хлопот, связанных с настройкой кошелька, покупкой криптовалюты, использованием этой криптовалюты для покупки NFT, а затем ее хранением». По правде говоря, исполнительные ответчики и Осири использовали свои связи с MoonPay и ее сервисом в качестве скрытого способа компенсировать ответчикам-промоутерам их продвижение NFT BAYC, не раскрывая это ничего не подозревающим инвесторам», — указывается в иске.

Когда к Yuga Labs обратились за комментариями, они категорически отвергли обвинения.

«На наш взгляд, эти претензии носят конъюнктурный и паразитический характер, — сказал представитель в комментарии Decrypt по поводу иска. - Мы твердо верим, что они беспочвенны, и с нетерпением ждем возможности доказать это».