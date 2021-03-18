Джастин Бибер спел 4 песни из нового альбома

В преддверии выхода шестого студийного альбома «Justice» (он должен выйти завтра) Джастин Бибер сыграл четыре песни, которые войдут в новый альбом. Ими стали «Holy» в акустике без приглашенного рэпера Chance, «Hold On» и «Anyone» в поп-роке, а также премьера баллады «Peaches», исполняя которую Джастин аккомпанировал себе на клавишах.

Джастин и его We the Band выступили на фоне ковров с индийскими орнаментами и меняющей цвет иллюминации.



Justin Bieber

Отметим, что песня «Peaches» в альбомной версии будет включать гостевой вокал от GIVEŌn и Daniel Caesar.