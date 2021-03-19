Джастин Бибер выпустил «Justice» про свою жену

В альбом вошли 16 треков, а в работе над ними приняли участие Халид, Бенни Бланко, Chance the Rapper, Burna Boy и многие другие. Он является продолжением его предыдущего альбома Changes (2020).

«Во времена, когда на нашей искалеченной планете происходит так много неправильного, мы все жаждем исцеления и справедливости для человечества. Создавая этот альбом, я поставил себе цель — сделать музыку, которая будет приносить комфорт; написать песни, которые будут близки людям и которые помогут им не чувствовать одиночества. Страдания, несправедливость и боль могут заставить людей чувствовать себя беспомощными. Музыка — отличный способ напомнить друг другу, что мы не одиноки. Музыка может быть способом общаться друг с другом и быть ближе друг к другу. Я знаю, что не могу устранить несправедливость в мире, просто сочиняя музыку — но я знаю, что если мы все внесем свой вклад, используя наши таланты для служения этой планете и друг другу, то мы будем намного ближе к единству. И я вношу в это свою лепту».



Justin Bieber

Впрочем, почти все песни сосредоточены на переживаниях самого Джастина, и скорее посвящены чувствам к его жене Хейли.

«Holy» с участием Chance the Rapper был выпущен в качестве лид-сингла с альбома Justice 18 сентября 2020 года. Второй сингл «Lonely», созданный в сотрудничестве с Бенни Бланко, был выпущен 15 октября 2020 года. Третий сингл «Anyone», выпущенный 1 января 2021 года, дебютировал на шестом месте чарта. Четвёртый сингл Hold On вышел 5 марта 2021.

Сегодня же вышел клип на песню Peaches режиссера Колина Тилли. В нем приняли участие соавторы трека Daniel Caesar и Giveon.