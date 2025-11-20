Apple Music назвал песню «Abracadabra» Леди Гаги лучшей в 2025 году

Его возглавила «Abracadabra» Леди Гаги, второе место досталось «Manchild» Сабрины Карпентер, а замкнула тройку Тейт Макрэй с хитом «2 Hands».

Вот так выглядит первая десятка:

Леди Гага – «Abracadabra» Сабрина Карпентер – «Manchild» Тейт Макрэй – «2 Hands» Джастин Бибер – «Yukon» The Weeknd – «Cry for Me» Moliy и Silent Addy – «Shake It to the Max (Fly)» Тедди Свимс и Giveon – «Are You Even Real» Оливия Дин – «Man I Need» Тейт Макрей – «Revolving Door» Тейлор Свифт – «The Fate of Ophelia»

Lady Gaga Любопытно, что Тейт Макрей вошла в десятку сразу с двумя песнями, причем обе вышли на ее февральском альбоме «So Close to What». При этом главный хит с пластинки, «Sports Car» попал лишь в топ-20. А вот так выглядит вторая десятка топа: Леди Гага – «Garden of Eden» Sombr – «Back to Friends» Джастин Бибер – «Daisies» Эд Ширан – «Azizam» Джесси Мерф – «Blue Strips» Blackpink – «Jump» PinkPantheress – «Illegal» Дженни Ким и Дуа Липа – «Handlebars» Marshmello и Jonas Brothers – «Slow Motion» Тейт Макрэй – «Sports Car»

Всего в списке 50 песен, полный рейтинг выложен на сайте Apple Music. При составлении топа авторы явно не руководствовались успехом песен в чартах. Если «Manchild» достиг вершины Billboard Hot 100, то «Abracadabra» добралась лишь до 13-й строчки. Впрочем, это не помешало треку мгновенно стать культовым и завируситься в соцсетях. «Cry for Me» Викенда не поднялась выше 12-го места, тогда как «Are You Even Real» Тедди Свимса и вовсе дошла только до 59-й позиции. А Дженни Ким попала в топ-20 дважды, но в разных обличиях: как сольная артистка и как участница Blackpink.