Apple Music назвал песню «Abracadabra» Леди Гаги лучшей в 2025 году

Опубликовано пользователем

Сервис Apple Music опубликовал список лучших поп-песен уходящего 2025 года.

Его возглавила «Abracadabra» Леди Гаги, второе место досталось «Manchild» Сабрины Карпентер, а замкнула тройку Тейт Макрэй с хитом «2 Hands».

Вот так выглядит первая десятка:

  1. Леди Гага – «Abracadabra»
  2. Сабрина Карпентер – «Manchild»
  3. Тейт Макрэй – «2 Hands»
  4. Джастин Бибер – «Yukon»
  5. The Weeknd – «Cry for Me»
  6. Moliy и Silent Addy – «Shake It to the Max (Fly)»
  7. Тедди Свимс и Giveon – «Are You Even Real»
  8. Оливия Дин – «Man I Need»
  9. Тейт Макрей – «Revolving Door»
  10. Тейлор Свифт – «The Fate of Ophelia»

    Lady Gaga
    Lady Gaga

    Любопытно, что Тейт Макрей вошла в десятку сразу с двумя песнями, причем обе вышли на ее февральском альбоме «So Close to What». При этом главный хит с пластинки, «Sports Car» попал лишь в топ-20. А вот так выглядит вторая десятка топа:

  11. Леди Гага – «Garden of Eden»
  12. Sombr – «Back to Friends»
  13. Джастин Бибер – «Daisies»
  14. Эд Ширан – «Azizam»
  15. Джесси Мерф – «Blue Strips»
  16. Blackpink – «Jump»
  17. PinkPantheress – «Illegal»
  18. Дженни Ким и Дуа Липа – «Handlebars»
  19. Marshmello и Jonas Brothers – «Slow Motion»
  20. Тейт Макрэй – «Sports Car»

Всего в списке 50 песен, полный рейтинг выложен на сайте Apple Music. При составлении топа авторы явно не руководствовались успехом песен в чартах. Если «Manchild» достиг вершины Billboard Hot 100, то «Abracadabra» добралась лишь до 13-й строчки. Впрочем, это не помешало треку мгновенно стать культовым и завируситься в соцсетях. «Cry for Me» Викенда не поднялась выше 12-го места, тогда как «Are You Even Real» Тедди Свимса и вовсе дошла только до 59-й позиции. А Дженни Ким попала в топ-20 дважды, но в разных обличиях: как сольная артистка и как участница Blackpink.

Быстрый поиск: 