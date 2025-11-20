Apple Music назвал песню «Abracadabra» Леди Гаги лучшей в 2025 году

Его возглавила «Abracadabra» Леди Гаги, второе место досталось «Manchild» Сабрины Карпентер, а замкнула тройку Тейт Макрэй с хитом «2 Hands».
Вот так выглядит первая десятка:
- Леди Гага – «Abracadabra»
- Сабрина Карпентер – «Manchild»
- Тейт Макрэй – «2 Hands»
- Джастин Бибер – «Yukon»
- The Weeknd – «Cry for Me»
- Moliy и Silent Addy – «Shake It to the Max (Fly)»
- Тедди Свимс и Giveon – «Are You Even Real»
- Оливия Дин – «Man I Need»
- Тейт Макрей – «Revolving Door»
- Тейлор Свифт – «The Fate of Ophelia»
Любопытно, что Тейт Макрей вошла в десятку сразу с двумя песнями, причем обе вышли на ее февральском альбоме «So Close to What». При этом главный хит с пластинки, «Sports Car» попал лишь в топ-20. А вот так выглядит вторая десятка топа:
- Леди Гага – «Garden of Eden»
- Sombr – «Back to Friends»
- Джастин Бибер – «Daisies»
- Эд Ширан – «Azizam»
- Джесси Мерф – «Blue Strips»
- Blackpink – «Jump»
- PinkPantheress – «Illegal»
- Дженни Ким и Дуа Липа – «Handlebars»
- Marshmello и Jonas Brothers – «Slow Motion»
- Тейт Макрэй – «Sports Car»
Всего в списке 50 песен, полный рейтинг выложен на сайте Apple Music. При составлении топа авторы явно не руководствовались успехом песен в чартах. Если «Manchild» достиг вершины Billboard Hot 100, то «Abracadabra» добралась лишь до 13-й строчки. Впрочем, это не помешало треку мгновенно стать культовым и завируситься в соцсетях. «Cry for Me» Викенда не поднялась выше 12-го места, тогда как «Are You Even Real» Тедди Свимса и вовсе дошла только до 59-й позиции. А Дженни Ким попала в топ-20 дважды, но в разных обличиях: как сольная артистка и как участница Blackpink.