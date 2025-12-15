Люди чаще стали слушать грустную музыку

К такому выводу пришли ученые из Венского университета в своем новом исследовании.

Работа была опубликована 11 декабря в журнале Nature. Исследователи изучили текстов более 20 тысяч песен, попавших в американский чарт Billboard Hot 100 с 1973 по 2023 годы. Ученые оценивали эмоциональную окраску, а также простоту и сложность слов.

За 50 лет позитивного настроения стало меньше, а негативного – наоборот, больше. Снизилась и сложность текстов песен. Интересно, что в период коронавируса, наоборот, возрос интерес к оптимистичной музыке. То есть люди ищут в песнях не только подтверждение своих эмоций, но и эскапизм.

В 2022 году музыкальный профессор Бетани Кук объяснила, почему людям нравятся грустные песни. По ее мнению, все дело в терапевтическом эффекте. При прослушивании грустной музыки мозг обманывается, думая, что сталкивается с травмой. Это провоцирует выброс гормона пролактина, который помогает контролировать горестную реакцию. Но ничего страшного не происходит, поэтому пролактин «охлаждается», а в организме создается ощущение спокойствия и катарсиса.