Продажи билетов на зарубежные концерты выросли в 70 раз

Так, через Яндекс Афишу за первые три квартала 2025 года было продано в 70 раз больше билетов на зарубежные концерты, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост связан как с расширением предложения на платформе, так и с повышением интереса пользователей к зарубежным событиям.

При этом средняя стоимость билета на зарубежные концерты составила 12 тысяч рублей. Наиболее популярными направлениями стали страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан и Узбекистан.

Параллельно развивается и внутрироссийский концертный туризм. В первом квартале 2025 года на Яндекс Афише около 30% всех билетов, купленных жителями российских городов, приходилось на приобретения пользователями не из города проведения события. Во втором квартале показатель вырос и закрепился на уровне 32%. Это может означать, что всё больше людей готовы ездить на концерты в другие города.

Среди направлений, куда чаще всего покупают билеты пользователи из регионов, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Среди областных центров — Казань и Екатеринбург, где проходит множество живых выступлений, а сами города-миллионники давно зарекомендовали себя как центры культурной жизни.

«Концерты стали драйвером культурного туризма. Мы видим, что всё больше пользователей Яндекс Афиши покупают билеты не только на события в своих городах проживания, но и в других регионах страны или за границей. Для многих это уже полноценный формат отдыха: кто-то едет в Петербург на фестиваль, кто-то — в Ереван или Алматы на концерт любимого артиста. При этом все билеты можно приобрести в одном месте и оплатить картой любого российского банка, — комментирует Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши.

Запрос на культурный туризм совпадает с общей динамикой на рынке путешествий. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что 2024–2025 годах внутренний туризм в стране вырос на 12–15% год к году, и одной из ключевых причин стали культурно-развлекательные мероприятия и фестивали. На международном уровне наблюдается аналогичная картина: по оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), доля культурного туризма составляют около 40% всех международных поездок.