Soda Luv записал гимн маленьким «странностям»

Гимн лег в основу совместного с Яндексом ролика про новое поколение рекомендаций в сервисах.
Soda Luv cоздал лирический текст под минималистичное фортепиано, что создает нужный контраст с ироничным видеорядом.
В итоге получился ролик в полудокументальном стиле, он демонстрирует юмор через естественные ситуации с эффектом «подсмотренного момента».
«Необычному ролику нужен необычный саундтрек. Записать его мы предложили с артистом Soda Luv, который отлично умеет перевоплощаться и примерять на себя различные амплуа. Это наглядно доказано его альбомами, каждый из которых буквально записан в разных музыкальных жанрах. Последняя пластинка Влада — это чистой воды поп-музыка. Точно не самый ожидаемый ход от рэпера, который перепридумал себя», — рассказывает Диана Пашковская, старший менеджер по работе с артистами в Яндекс Музыке.
«Самое крутое в этой истории — её честность. Все мы немного странные, и текст песни это круто показывает. Для меня, как для артиста, рекомендации — очень близкая тема. Ты можешь делать андеграунд, а нейросети помогут найти тех самых, кто это оценит. По сути, это история не только о том, как люди находят музыку, но и о том, как музыка находит своих людей. И это супер», - говорит Soda Luv.