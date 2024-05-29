Soda Luv откроет концерты мечты от Яндекс Музыки на Плюс Даче

Каждый концерт станет воплощением заветной творческой мечты приглашенного исполнителя. Музыканты получат возможность представить публике смелые идеи и экспериментальные задумки в форматах, выходящих за рамки их классических образов.

«В этом году мы вновь сосредоточились на том, чтобы летняя программа Яндекс Музыки на Плюс Даче стала местом, где осуществляются смелые замыслы и задумки артистов. Для этого мы объединили исполнителей с уникальными творческими коллективами, которые помогли воплотить креативные идеи и представить их музыку по-новому. Мы делаем все, чтобы Плюс Дача была площадкой, где артисты реализуют собственные мечты, получают воодушевление от музыки, а зрители становятся участниками ярких музыкальных экспериментов», — поделилась Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

Первым событием станет «Тот самый концерт. Презентация альбома Soda Luv», который пройдет 6 июня. Свежий поп-альбом исполнителя — абсолютный эксперимент, в котором он предстанет в новом для себя амплуа мелодичного лирика. Яндекс Музыка воплотит мечту исполнителя вырваться из привычного ему образа хип-хоп артиста и раскрыться для слушателей с новой стороны. На время презентации нового альбома Плюс Дача погрузит зрителей в мир китча телепрограмм 90-х и 00-х, где ведущим каждого шоу выступит Soda Luv.



Soda Luv

«Каждый мой релиз отличается от предыдущего, а новый лонгплей станет чем-то совершенно уникальным. У меня была цель, мечта — создать абсолютно другой вектор творчества, и я планирую продемонстрировать его во время концерта на Плюс Даче. Мы с ребятами вовсю готовимся, чтобы порадовать людей хорошим звуком и удивить классным представлением», — рассказал Soda Luv.

Режиссером первого сольного концерта Soda Luv в новом амплуа выступил преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский. Годом ранее он превратил Плюс Дачу в пространство, где развернулась рэп-пьеса в жанре тру-крайм при участии Lizer, Seemee, Недры и Sqwoz Bab. А в 2022 году Квятковский срежиссировал открытие музыкальной программы на Плюс Даче — в этот вечер Антоха МС представил на сцене новый мини-альбом и перфоманс.