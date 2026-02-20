Саша Алмазова сыграет большой концерт в Москве

На сцене клуба «Оригинал» она представит новую программу «Негрустные песни» вместе со своими музыкантами.



Саша Алмазова

Саша Алмазова – яркая представительница современной петербургской сцены, известная благодаря уникальному голосу, глубоким текстам и умению создавать особую атмосферу во время своих выступлений. Ее музыка – уникальная для российской сцены смесь жанров: соула, джаза, фанка в сочетании с лирическими текстами о чувствах и обстоятельствах, проживаемых каждым человеком. Ее концерты чаще похожи на коллективную музыкальную терапию – не без помощи мощного состава музыкантов на сцене. Саша и ее бэнд – одни из самых ярких и аутентичных представителей отечественной лайв-сцены уже на протяжении многих лет, где невозможно не двигаться в такт и не петь вместе с Сашей – поют даже музыканты на сцене.

Концерт в «Оригинале» не станет исключением: в программу войдут обновлённые версии любимых композиций, а также несколько премьер.

«Я часто слышала мнение, что мои песни – с налетом грусти. Пришло время доказать, что это не совсем так. А, быть может, пришло время новых песен и нового прочтения старых – погрустить мы всегда успеем, время – любить и наслаждаться жизнью сейчас», - говорит Саша Алмазова.

Если вы давно хотели потанцевать – приходите! Покупка билетов: https://sasha-almazova.ticketscloud.org/.