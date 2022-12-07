Саша Алмазова выпустит сольный альбом «Феникс»

В альбоме несколько совершенно новых композиций, а также несколько ранее известных треков, переосмысленных музыкально по тем или иным причинам. Есть дуэт с хип-хоп исполнителем, и даже с хором.



Обложка альбома «Феникс»

Альбом записан на легендарной обновленной студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге, на пластинке звучат только живые инструменты. Саунд-продюсерами выступили сама Саша и Петр Терновой, ранее работавший с группой «ДДТ» и многими другими коллективами. В записи приняли участие одни из лучших и самобытных музыкантов.

«Все последние вехи моей жизни, переосмысления и озарения, конечно, же, отразились на темах, образах и музыке моего нового альбома. В бесконечно меняющемся мире так легко потерять себя! Мои песни об этом поиске себя истинного, о «нащупывании» ответов на главные вопросы, о разных состояниях, которые мы проживаем на каждом этапе нашего пути. О попытках найти самую главную опору — в себе самом, пройдя через все испытания. Главный символ пластинки — это птица Феникс, символ вечного возрождения, перевоплощения, проживания множества жизней за одну жизнь, «освобожденная душа». Я верю, что тексты, музыка и финальное звучание, над которым мы так кропотливо поработали с фантастическими музыкантами, останутся не просто сборником песен, а настоящей музыкальной терапией для своего слушателя. И, возможно, вдохновят и исцелят того, кто сейчас находится в «зоне турбулентности»».

Выход альбома запланирован на 12 декабря.