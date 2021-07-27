Саша Алмазова выпустила сольный сингл

Петербургская певица, автор песен и музыкант Саша Алмазова известна прежде всего как фронтвумен группы «Саша Алмазова и Non Cadenza». Проект существует более 15 лет, за которые коллектив объехал всю Россию, выступал на многочисленных фестивалях, выпустил три полноценных альбома и несколько синглов.

Желая выйти за привычные рамки и сделать что-то новое, Саша готовит сольный проект, где планирует исполнять собственные песни и созданные в соавторстве с другими музыкантами.

«Оркестр» – первая самостоятельная продюсерская и исполнительская работа Александры. В песне рассказана история поиска себя настоящего, свободы и вдохновения не во внешнем, а внутри.

Благодаря яркой необычной аранжировке с ретро-эффектом и новому для Саши электронному звучанию первая сольная песня получилась по-летнему легкой, смелой, вдохновляющей.



Саша Алмазова - Оркестр

«Эта песня сразу о многом, но больше всего о том, как много потенциала, силы, музыки и красоты у нас внутри. Какую бурю чувств и эмоций мы испытываем, встретив другого человека. И как часто мы ищем вдохновение в других и забываем про свой собственный голос. Я верю, что «Оркестр» найдёт отклик у многих из вас, что бы вы не переживали в данный момент!»