Саша Алмазова показала «Феникс» в Москве

Последний концерт с «Non Cadenza» у Саши Алмазовой, судя по соцсетям, случился 4 ноября в Архангельске. Потом это слово пропало. И в «Москвариуме» висела ослепительная надпись «Саша Алмазова», будто и не было ничего. Интервью с объяснениями пропажи певица тоже не выпустила. Сольный альбом «Феникс» Алмазова поддерживала краудфандингом на Planeta.ru, заранее выставив нереальную цифру в 10 тысяч, а собрала вполне реальные 326000 руб. Хотела выпустить альбом к своему дню рождения 21 ноября, но возникли какие-то траблы, и он вышел спустя три недели.



Саша Алмазова

Самое удивительное, что исчезновение приставки «Non Cadenza» ну вообще никак не повлияло на саунд группы Саши Алмазовой. Это по-прежнему тотальный фьюжн, прежде всего на основе джаза, но и соул и даже рэп Алмазова использует по своему вкусу. Музыканты такое играть любят, так что никаких проблем с составом точно не предвидится. Фишкой остается активное использование трубы. Мода на это вроде прошла, но Саше нравится. А в остальном — тотальный фьюжн с роскошными размеренными барабанами. И никакой там этой вашей попсы!

На концерте прозвучали проверенные боевики «Следуй за мной», «О любви», «Наполеоном», «Последний день на Земле», «Побег». Затем Алмазова перешла к новому альбому: «Феникс». И снова проверенное: «Русалка» (тут Алмазова отдала дань океанариуму, заявив о своей мистической связи с водой), «Неприлично». И снова из «Феникса»: спиричуэльный «Там, где мы есть», вокальная соул-феерия «Мелодия свободы». А вот дальше сюрприз. Алмазова объявила, что записала кавер известной песни группы «Колибри» - «Земля, кто я?». Исполнила с акцентом на мелизмах.

Забавно, что Саша Алмазова будто стеснялась объявить о презентации сольного альбома. Где-то в середине концерта она решилась сказать про «Феникс», когда решила спеть заглавную песню альбома, и то как-то робко и невзначай. А публика, кажется, вообще ничего не знала о выходе нового альбома. Кстати, когда Саша решила спросить, был ли кто-то из зрителей на ее концертах раньше, оказалось, что почти никто и не был. Хотя в том же «Москвариуме» в этом году у нее был раньше концерт. Справедливости ради, фан-клуб Алмазовой тоже присутствовал слева от сцены, но был жидковат.



Саша Алмазова

И Алмазова снова вернулась к «Фениксу»: «365 дней» с соул-привкусом (в студийной версии гораздо меньше инструментальных движений, но от трубы никуда не деться), и на финале проверенную «Маму». И снова «Оркестр» из «Феникса».

Новый «Феникс» вообще ничего не добавляет к творческой палитре Саши Алмазовой, она будто бальзамировалась. Ну вот типа война идет, ну скажи что-то, но нет. Молчит. А с другой степени, личные переживания есть. Да, графоманские, но есть. Главная ценность Саши Алмазовой — несколько органично она умеет скрещивать джаз и девичьи грезы. А она умеет. И с таким плотным фьюжном, что многие позавидуют.

Могла ли Саша Алмазова стать джазовой звездой? Не уверен. Интриги никто не отменял. А она выстроила для себя полноценный ангар с джазом-соулом-рэпом, никого не задев, и поет себе в свое удовольствие. Она умница.

Гуру КЕН