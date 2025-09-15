«Старый Приятель» отметит юбилей концертом и выпуском двух альбомов

На пресс-конференции, предшествующей юбилейному выступлению, музыканты и друзья группы рассказали о том, что после ухода из жизни лидера и основателя коллектива Александра Зарецкого 29 марта 2021 года, «Старый Приятель» продолжил свое существование, записывает новые песни, дает концерты. Место фронтмена занял Антон Басов, который работает в группе 20 лет и является не только преемником и ревностным хранителем музыкального наследия и традиций Зарецкого, но и автором многих песен «Старого Приятеля».



«Старый Приятель» 2025

«Саша задавал высокий уровень в музыке, дружбе и надежности, - рассказал Вячеслав Малежик, который сотрудничает с группой много лет. - Ребята впитали в себя эти качества. Когда я с ними встречаюсь, мне очень комфортно. Спасибо им большое, что они меня, старого деда, принимают в свою компанию».

По словам Малежика, он жил по соседству с Зарецким. Они дружили и понимали друг друга с полуслова. В итоге появился совместный альбом «Люди встречаются».

«Мы были оба «битломанами», - говорит музыкант. - Саша с детства играл в хоккей, а я всегда был и футбольным, и хоккейным болельщиком. У нас было много общих тем для разговоров. Мы сделали несколько совместных песен, а потом по инициативе Саши по лекалам супергруппы The Traveling Wilburys (участниками которой были Джордж Харрисон, Боб Дилан, Том Петти, Рой Орбисон и Джефф Линн) сделали свою супергруппу из музыкантов, которые ранее играли в «Веселых ребятах». У нас была идея назвать группу «Невеселые ребята». Но кому-то из музыкантов позвонил Павел Слободкин и сказал, что если в названии будут фигурировать «Веселые ребята», он нас всех засудит. Пришлось отказаться. Но альбом «Люди встречаются» я сегодня слушаю с большим удовольствием, переполняясь гордостью и благодарностью Саше Зарецкому, который нас всех собрал».

В 2022-м году вышла еще одна совместная работа Малежика и «Старого Приятеля» («По-приятельски»), состоящая из 15 песен.

«Не помню год, когда мы познакомились с Зарецким, - рассказала звукорежиссер Соня Кругликова. - По-моему, в 1998-м. Я работала на студии «Турне» в Доме актера, куда приходили разные музыканты. Одним из них был Саша. Когда он подошел к микрофону и начал высекать первую вокальную партию, затем вторую, и всё это со сложными аккордами, в этот момент во мне заработал мой внутренний дирижер-хоровик. И я поняла, что он - наш человек. Такие сложные аккорды может петь только он. И я (смеется). Мы потом много обсуждали, как можно преподнести эти сложные гармонии, чтобы они звучали попсово, но при этом интеллектуально. И еще случилось так, что у нас сыновья одногодки. Они играли вместе в футбольной команде, мы во время их игр и тренировок гуляли с Сашей вокруг стадиона и продолжали обсуждать сложные аккорды».

Вдова лидера «Старого Приятеля» Ксения Зарецкая, являющаяся правообладателем творческого наследия Александра, отметила, что в группе сегодня работают очень достойные люди, поэтому коллектив востребован. Часть песен звучит в сериалах. А песня «Московская любовь» попала в саундтрек фильма «Плагиатор» (2025 г.).

«Саша был бы счастлив работать с такими музыкантами, - подчеркнула она. - Жаль, что это не произошло при его жизни. Считаю, что Сашины песни должны жить долго и счастливо. Я очень благодарна парням и всем, кто поддерживает нашу группу».

Фронтвумен группы «Лицей» Настя Макаревич вспомнила о том, как родилась идея создания группы.

«Помню, как-то Саша пришел к нам в гости, когда уже мой папа создал группу «Лицей», и предложил свои песни нам для исполнения. Папа сказал, что нам не нужно. «Лучше спой их сам. У тебя это хорошо и талантливо получается», - предложил отец. И в скором времени после этого разговора родилась группа «Старый Приятель». С тех пор мы дружим, поддерживаем друг друга, ходим друг к другу на концерты. Нас объединяет любовь к музыке, в частности к группе «Битлз». Но Зарецкому всегда нравился Джон, мне Пол, а Саша был похож на Ринго. Хочу поздравить группу «Старый Приятель», которую я очень люблю, с замечательной датой -30-летием. Ребята играют человеческую музыку, которую можно слушать и когда грустно, и когда хорошо. Большей частью когда хорошо. Потому что Саша был очень светлым и искренним человеком. Настоящим. У него такие песни, которые помогают любить, творить и радоваться жизни».

9 октября в «Мумий Тролль баре» группа сыграет ровно 30 песен.

«Сыграем всё самое известное и лучшее. А также пару песен из грядущего нового альбома, - заявил Антон Басов, нынешний лидер коллектива. - Один альбом, состоящий из 12 новых песен группы, написан в соавторстве с нашими друзьями поэтом Григорием Макаровым и священником отцом Дмитрием Николаевым. В этом году вышел альбом из 8 песен «Колесо надежды», который полностью написан на стихи отца Дмитрия, с которым мы познакомились на прощании с Сашей. Как выяснилось, он не просто священник, а еще и барабанщик. Закончил Гнесинку, у него своя группа. Песня «Останови часы» стала первой, записанной «Старым Приятелем». А потом мы продолжили сотрудничество. Отец Дмитрий пишет песни, которые очень похоже на то, что делает «Старый Приятель»».

Большая часть песен с нового альбома записана Соней Кругликовой на студии Гарика Сукачева. Одна из них «Весна в Москве» звучит на ряде радиостанций, в том числе на «Нашем радио».

«Когда песни записываются с большим симфоническим оркестром, это вершина творчества любой группы. Саша мечтал об этом. Но, к сожалению, это случилось гораздо позже, - рассказала о втором альбоме «Старый Приятель. Избранное», выходящем к юбилею, директор группы Анна Каунова. - Он почти готов, осталось доделать дизайн, который выдержан в стилистике наших любимых «битлов». Это 10 самых известных хитов группы. Он записан в Московском театре мюзикла. Мы три дня буквально жили в театре. Это очень серьезная работа».

Помимо цифровых площадок, альбом выйдет также на виниле.

Нынешний состав «Старого Приятеля»: Антон Басов - худрук, гитарист, вокалист, автор песен. Илья Прахов - вокал, бас-гитара. Сергей Новиков - гитара. Евгений Крючков - клавишные. Даниил Дубровский - вокал, саксофон. Арсений Визер - барабаны, перкуссия.