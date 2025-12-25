Леди Гага выпустила концертный фильм «Lady Gaga in Harlequin Live: One Night Only»

Фильм запечатлел эксклюзивное, единственное в своем роде исполнение песен из её альбома Harlequin, который стал дополнением к фильму «Джокер: Безумие на двоих».

Место проведения: Снято в театре Belasco в Лос-Анджелесе 30 сентября 2024 года.

Атмосфера: Шоу было «суперсекретным» мероприятием для небольшой группы поклонников. Посетители должны были убирать свои телефоны в специальные запечатанные чехлы, чтобы сохранить интригу.

Декорации: Сцена была оформлена как «неопрятная, запущенная квартира» с незаправленной постелью и пыльными жалюзи, что отражало хаотичный внутренний мир Харли Квинн.

Музыкальный стиль: В сопровождении группы из шести человек Гага исполнила весь альбом, сосредоточившись на джазовых стандартах и театральных интерпретациях.

Несмотря на то, что концерт был снят осенью 2024 года, Гага решила выпустить его именно в Рождество. На одной из сессий вопросов и ответов она отметила, что хотела дать «легенде о выступлении в Belasco расцвести» и посчитала, что выпуск в праздники станет идеальным завершающим штрихом для этого проекта.

Гага добавила, что выбрала Рождество для того, чтобы поделиться концертным фильмом со всем миром, потому что это «идеальное время для выпуска чего-то бунтарского».

В беседе с представителями Музея Грэмми Гага сказала:

«Я думаю: почему бы и нет? У нас есть нечто особенное для нас, и мы очень рады поделиться этим с фанатами. Это своего рода бунтарский проект. А по меркам Harlequin, Рождество — идеальное время для выпуска чего-то бунтарского».

Объясняя, почему она не выпустила его сразу, Гага сказала:

«Это было интересно — когда мы впервые увидели видео, мы сказали: „Сейчас не подходящее время для этого“. И мы все вместе решили, что позволим истории выступления с Беласко развиваться вместе с фанатами, пока не почувствуем, что пришло время… Так что это как рождественский подарок».

В программу выступления вошли рок-каверы на песни That's Entertainment, If My Friends Could See Me Now и When the Saints Go Marching In, а также оригинальная композиция Happy Mistake.

Гага выступала в сопровождении музыкального коллектива из шести человек.

