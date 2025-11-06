Робби Уильямс вернулся в 90-е в клипе «Pretty Face»

В клипе музыкант переносится в 1995 год – и даже предстает перед камерой в знаменитом красном спортивном костюме из того времени.

Уильямс назвал «Pretty Face» своим «моментом в машине времени DeLorean», намекая на фильм «Назад в будущее» (1985). В культовой картине главные герои переносились из 1985-го в 1955-й. И если бы «Назад в будущее» снимали сейчас, в 2025-м, то его действие происходило бы в 1995-м.

«Pretty Face» вдохновлен британской вечерней программой The Word, транслировавшейся с 1990 по 1995 годы. Именно там Oasis впервые на ТВ исполнили хит «Supersonic», а Nirvana сыграли «Smells Like Teen Spirit». Уильямс отметил, что это шоу помогло многим музыкантам. И он был бы счастлив появиться там сам. Но у него получилось это сделать только в формате виртуальной реальности в клипе «Pretty Face».



Robbie Williams

Песня «Pretty Face» войдет в новый альбом Робби Уильямса «Britpop», релиз которого состоится 6 февраля 2026 года. Изначально музыкант планировал выпустить пластинку 10 октября. Он перенес дату выхода, чтобы не пересекаться в чартах с Тейлор Свифт, у которой 3 октября вышел альбом «The Life of a Showgirl». Это не просто предположение: Уильямс честно признался, что хочет еще раз возглавить британский чарт.

Кроме «Pretty Face», на альбоме «Britpop» можно будет услышать ранее представленные синглы «Rocket», «Spies» и «Human». В записи «Rocket» участвовал Тони Айомми из Black Sabbath, а в записи «Human» – мексиканский поп-дуэт Jesse & Joy. «Britpop» станет первой работой Уильямса за шесть лет: его последний на сегодня альбом «The Christmas Present» вышел в ноябре 2019-го.