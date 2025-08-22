Робби Уильямс спел «Human» про ИИ

Ранее артист подчеркнул, что композиция посвящена актуальным вопросам современного общества: развитию технологий и влиянию искусственного интеллекта на жизнь человека. Главная идея трека заключается в тревоге перед возможным вытеснением человечества машинами. Однако, несмотря на тревожность темы, музыка звучит жизнерадостно и энергично, словно подчеркивая стойкость человеческого духа перед лицом любых перемен.

«Мы живем в эпоху высоких технологий, но я хотел напомнить людям, что мы остаемся людьми и должны ценить свою уникальность», - говорит Робби.

Работа над песней была доверена талантливым продюсерам:

Карлу Бразилу: известному сессионному барабанщику, сыгравшему ключевую роль в творчестве группы Feeder.

Оуэну Паркеру: успешному композитору и продюсеру, создавшему хиты для таких артистов, как Pet Shop Boys и Blondie.

Мартину Терефе: шведскому музыкальному эксперту, работающему с такими знаменитостями, как A-ha и Кристина Агилера.

Такое сочетание талантов позволило создать уникальную атмосферу композиции, объединяя рок-элементы с латиноамериканской чувственностью.



Robbie Williams

История повторяется: Вторая версия «Human»

Это далеко не первый опыт Уильяма с названием «Human». Еще в 2009 году он исполнил версию знаменитого хита The Killers, что стало поворотным моментом в жизни исполнителя. По словам самого Робби, эта песня оказала огромное влияние на преодоление его собственных психологических проблем. Именно благодаря прослушиванию строк «Иногда я нервничаю, когда вижу открытую дверь» он начал бороться с агорафобией и сумел вернуться на сцену.

«Эта песня спасла меня. Она вернула меня к нормальной жизни. Когда я услышал ее впервые, я понял, что хочу снова петь и делиться своей музыкой с миром».

Альбом Britpop: Возвращение в прошлое и взгляд вперед

Третий сингл «Human» станет частью нового альбома Robbie Williams' «Britpop», запланированного к выпуску 10 октября. Это возвращение артиста к истокам британского рока, напомнившего нам яркие моменты эпохи Britpop. Помимо новой песни, альбом включает уже известные слушателям треки «Rocket» и «Spies».

Особое внимание заслуживает песня «Morrissey», написанная совместно с бывшим коллегой по группе Take That, Гэри Барлоу. Трек посвящен культовому британскому исполнителю Стивену Патрику Моррисси, вдохновившему поколение музыкантов своим уникальным стилем и творчеством.