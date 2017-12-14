У Робби Уильямса нашли патологии в головном мозге

В сентябре Уильямс отменил выступления в Москве, Петербурге и Сочи. Пиар-компания Murray Chalmers PR сообщила РИА Новости, что решение было принято в связи с болезнью артиста. Позже Уильямс записал видеосообщение, в котором рассказал, что восстанавливается после недуга, который настиг его под конец тура. Что именно произошло, не сообщалось.

В интервью Sun музыкант рассказал, что почувствовал недомогание во время выступления в Цюрихе 2 сентября. "Левая рука онемела, и я не мог перестать пускать слюни. У меня болела голова, были проблемы с дыханием. Я не мог нормально вдохнуть", — вспоминает он.



Робби Уильямс

За кулисами его осмотрел доктор и сообщил, что певец может продолжить тур. Однако Уильямс рассказал, что после концерта продолжал чувствовать себя неважно. После шоу он отправился в Лондон и сдал несколько анализов, по результатам которых врачи обнаружили в мозгу "нечто, похожее на кровь" и, как пишет газета, направили его в отделение интенсивной терапии. После семи дней лечения певец вышел из больницы.

После этого Уильямс два месяца восстанавливался дома в Лос-Анджелесе. Музыкант признался, что этот инцидент заставил его по-новому посмотреть на жизнь и понять, что нужно внимательнее относиться к своему телу и психическому здоровью.