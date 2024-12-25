Робби Уильямс хочет снова пойти в школу

Теперь же певец подумывает поступить в университет – а для этого сначала нужно сдать экзамен.



Robbie Williams

Своими планами певец поделился в беседе с The Sun. Вот что сказал Уильямс:

«Я бросил школу, думая, что я очень тупой. Теперь мне хочется доказать некоторым людям, что они были неправы».

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Робби Уильямс добавил, что он хочет поступить в университет, но туда не принимают без аттестата о среднем образовании. Оценок выше D, то есть «тройки», он не получал. Сейчас Робби Уильямсу диагностировали СДВГ, дислексию и дискалькулию, то есть неспособность к изучению арифметики. Но в его детстве, в 1970-х и 1980-х, никто в таких вещах не разбирался – особенно в его родном городе Сток-он-Тренте. Впервые Уильямс рассказал о своих диагнозах в 2020 году.

26 декабря на экраны выходит байопик певца «Быть лучше: История Робби Уильямса». Его режиссером стал Майкл Грейси, поставивший «Величайшего шоумена» (2017). В главной «роли» – компьютерная обезьяна-шимпанзе, озвученная самим музыкантом: Уильямс объяснил, что он всегда чувствовал себя «менее эволюционировавшим» по сравнению с другими людьми.