Robbie Williams уточнил, в ком из Spice Girls он побывал

На самом деле, подчеркнул артист, он спал только с тремя певицами из коллектива, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.



Робби Уильямс

«Я сказал "четыре из пяти", потому что это было хорошей шуткой. Если вы поднимите архивы, то станет ясно, сколько их было», — объяснил Уильямс.

Британец не первый раз хвастается своими сексуальными похождениями. В сентябре вышла его биография, в которой исполнитель признался в имитации лидера Oasis ради секса с журналисткой.

В октябре 2016 года певец извинился за пошлую шутку об участницах Spice Girls, которую однажды рассказал на концерте во время тура Take That: «Я предварял песню Back For Good такими словами: "Мне повезло быть в Take That, а также в четырех из пяти участниц Spice Girls"». Уильямс признал, что зашел слишком далеко.