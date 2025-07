Фрэнсис Росси из Status Quo признался в страхе перед смертью: «Продержусь ли я еще долго?»

Рок-музыкант Фрэнсис Росси, ведущий тихую жизнь, признался, что он одержим своим здоровьем и спрашивает себя: «Продержусь ли я еще долго?» Фронтмен Status Quo открыто рассказал о своем бурном прошлом, включая однократную кокаиновую зависимость. Но он сказал, что тот факт, что ему сейчас 76, «задевает меня почти каждое утро».

Он объяснил: «Моя жена спрашивает меня, когда мы пьём кофе где-то в 7-7.30 утра, она говорит: «Как ты сегодня?». Я говорю: «Ну...» Утром я думаю: «Какого хрена я делаю?» И как долго это продлится».



Status Quo

«И я не могу выкинуть это из головы, что бы я ни делал. Я буду в порядке в течение дня. Я пойду в студию через некоторое время. А потом я с нетерпением жду следующего приема пищи, и это все на самом деле».

Фрэнсис признался, что он страдает от неуверенности, несмотря на годы, проведенные в качестве рок-звезды, ожидая, что что-то пойдет не так, и ожидая худшего.

Он также сказал Хилари Джонс на подкасте Dr Hilary Show, что ему все еще больно, когда Status Quo критикуют или считают чем-то вроде шутки. Фрэнсис сказал:

«Я начал усердно практиковаться, когда мне было около 38, и мне приходится делать это каждый день, в той или иной форме. Сегодня утром я уже делал вокальные упражнения, потому что, хотя мы отдыхали две недели, мы вернемся где-то в сентябре, и я всегда боюсь, что не буду готов. На самом деле, в данный момент я мечтаю о том, чтобы выйти на сцену без гитары и не знать, что сказать зрителям. Я думаю, что это альтернатива тому, чтобы быть самодовольным ублюдком, на самом деле, я не думаю, знаете ли: «Я в порядке, они меня полюбят». И я слышал, что многие люди в моем положении или в относительном положении придерживаются такого подхода: «Со мной все будет хорошо, они меня полюбят». Это шоу-бизнесовая штука, и независимо от того, является ли это их собственным фасадом, мое — это своего рода неуверенность, я думаю, поэтому я буду вдвойне, вдвойне, вдвойне уверен и буду ожидать, что все пойдет не так. Я всегда ожидаю худшего». «Мой старший сын на днях прислал мне отрывок, он сказал: «Ты очень сдержан в каком-то документальном фильме». Я посмотрел отрывок, и мне его очень трудно смотреть. Но этот журналист начал с того, что, знаете, «Тебя считают шуткой, не так ли?» Я сказал: «Ну, да». Так вот, это то, что я сказал вам, стакан наполовину полон или наполовину пуст... Люди говорят: «Они — кучка придурков, это всего три аккорда, они не очень хороши. Он и блондин, они забавные, но они не могут быть настоящими музыкантами, иначе они не были бы такими забавными» и так далее. И поэтому это входит в то, насколько вы можете попытаться быть к этому невосприимчивым, это входит туда. И поэтому я считаю, что для меня лучше смотреть на жизнь с этой точки зрения, все, что от этого — плюс».

Фрэнсис сформировал Status Quo в 1976 году и в следующем году отпразднует полувековую годовщину в музыке. И он признался, что до сих пор видит во сне покойного товарища по группе Рика Парфитта, который умер в возрасте 68 лет в 2016 году, а потом просыпается и вспоминает, что они расстались перед его смертью «по ужасным причинам».

«Такой серьезный пьяница, как он, должен выпивать не больше одного-двух бокалов вина, а он просто продолжал пить, и из-за этого мы с ним все больше и больше отдалялись друг от друга. Мы были такими разными к тому времени, как стали старше. Мы были очень, очень, очень близки, сказочно близки. И иногда я вижу сны о том времени, а потом просыпаюсь и понимаю, что мы немного отдалились друг от друга по каким-то причинам, ужасным причинам».

Status Quo входили в рок-элиту Великобритании, записав более 50 синглов из Top 40 и более 20 альбомов из Top 10. Гитарист Рик Парфитт умер в больнице в Испании в возрасте 68 лет в 2016 году. Музыкальное партнерство Парфитта с Росси, которое длилось пять десятилетий, сделало Status Quo одним из самых долговечных коллективов британского рока.

Группа Status Quo добилась мирового успеха с такими хитами, как Rockin' All Over The World и Whatever You Want.