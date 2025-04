Джон и Йоко расстались из-за Ричарда Никсона? Тайны в «Один на один: Джон и Йоко»

Люди обычно наиболее интересны, когда они находятся в движении – неуверенные в пути вперед, в том, какую жизнь им следует строить. Так было с Джоном Ленноном и Йоко Оно, когда они приехали в Нью-Йорк в 1971 году. Они оба бежали из Англии – от взаимных обвинений вокруг распада Beatles; от ужасной женоненавистничества и расизма, направленных на Оно – но также бежали к оптимизму и творческому волнению нью-йоркской арт-сцены.

«Это период, который я попытался воссоздать в своем фильме «Один на один: Джон и Йоко» — используя множество ранее не слышанных телефонных записей, домашних фильмов и архивов. Это нетрадиционный фильм во многих отношениях, погружающий зрителя с головой в жизнь, политику и музыку того времени без обычных музыкальных документальных ограждений. В его основе — концерт «Один на один», который пара дала в Madison Square Garden летом 1972 года — концерт, который оказался единственным полноценным концертом Леннона после ухода из Beatles».



Джон Леннон и Йоко Оно в парке Титтенхерст, их доме в Беркшире, в 1970 году, в год распада The Beatles

В это время Леннон был одержим рядом вопросов: что случилось с «силой цветов»? Почему она не сработала? Почему молодежь была такой апатичной? Как он, бывший битл, мог использовать свою известность, чтобы сделать мир лучше? Как он мог когда-либо вернуть себе личную жизнь, когда большая часть мира, казалось, все еще считала его битлом?

Из-за этих вопросов и его взаимодействия с контркультурной фигурой Джерри Рубином, йиппи (партией Youth International) и множеством активистов, которые были в то время в Нью-Йорке, Леннон и Оно стали постоянными участниками маршей и политических собраний. Он начал видеть себя трубадуром – репортером песен с улиц – и в первый раз в своей жизни ненадолго принял идею насильственной революции как единственного ответа на продолжающиеся бомбардировки мирных жителей во Вьетнаме.

«Временами вы чувствуете, что Леннон не уверен в себе. Он ищет ответы, примеряет на себя разные образы. Кажется, он готов говорить с кем угодно и находить интерес и вдохновение везде, куда бы он ни посмотрел. В нем есть удивительная открытость, которая иногда граничит с наивностью и делает его глубоко симпатичным персонажем. Когда ко мне впервые обратились с предложением снять этот фильм – продюсеры Питер Уорсли и Элис Уэбб – я не был уверен, стоит ли мне это делать. Как можно сказать что-то новое и интересное о The Beatles? Но что-то изменилось, когда я прочитал цитату, в которой Леннон рассказывал о своем первом впечатлении от Америки; о том, как он проводил большую часть времени, смотря телевизор, и что его образ страны сформировался через это средство массовой информации. Я хотел попытаться воспроизвести это впечатление для аудитории, используя современные телевизионные клипы. Это затем переросло в желание снять формально другой фильм, и я вспомнил один из моих любимых фильмов, документальный фильм о Марлен Дитрих Максимилиана Шелла, в котором он реконструировал ее квартиру в киностудии. Я подумал, что сделать что-то подобное — это интересный способ подойти к этому. Необходимость действительно может быть матерью изобретения. Я думаю, что мы в конечном итоге сделали что-то действительно sui generis и заставит вас по-другому взглянуть на наследие Леннона и The Beatles. Нам пришлось искать одобрения наследников Леннона — в лице Шона Оно Леннона . Я объяснил, что я хочу сделать, как это будет экспериментальный фильм, а не что-то буквальное и образовательное, и он действительно отреагировал на это. Я думаю, как музыкант, он понимает творческий процесс так, как многие хранители наследства не понимают. Он просто сказал: «Это похоже на фильм, который понравился бы моей маме».»

Кадр из фильма Bed Peace, 1970, режиссеры Леннон и Оно. Джон Леннон, Йоко Оно и дочь Кёко

Возможно, самое интересное, что можно увидеть в фильме, это Оно, которая предстает гораздо более человечным, уязвимым персонажем, чем мы обычно видим. Она трогательно говорит о том, как скучает по своей дочери Кёко, которую она не видела с восьми до 31 года. Чувство потери пронизывает весь фильм.

Неудивительно, что когда Леннон и Оно увидели шокирующий репортаж Джеральдо Риверы о школе Уиллоубрук на Статен-Айленде для детей-инвалидов, они были глубоко тронуты видом этих детей, живущих в варварских, почти средневековых условиях. Концерт One to One был организован в пользу этих детей. Леннон и Оно перешли от попыток (и в основном неудачных) изменить мир посредством политики большого П и вместо этого добились реальных, локальных изменений в жизни этих забытых детей.

«Благословение Шона открыло нам архивы Леннона/Оно. Какой это был пир. Потрясающие домашние фильмы, снятые на Portapak — оригинальную домашнюю видеокамеру — плюс семейные кадры Super 8 и художественные фильмы, которые они заказали. В середине монтажа режиссер Саймон Хилтон, тесно сотрудничающий с наследием, сказал мне, что они нашли коробку с записями телефонных разговоров того периода, который меня интересовал. Я слушал их часами, завороженный интимностью разговоров; тем, насколько разными (и в то же время в чем-то одинаковыми) были эти две иконы в личной жизни после своих интервью. Вы слушаете, как они разговаривают с кем-то в художественной галерее или менеджером Леннона Алленом Кляйном , или с соседом — просто их повседневная жизнь в тот момент. Это не видно с точки зрения режиссера или музыкального журналиста. Я думаю, даже самый закоренелый и знающий фанат Beatles будет поражен. В период, охватываемый фильмом, вы не чувствуете никаких проблем в отношениях Леннона и Оно. Они кажутся полностью преданными, даже взаимозависимыми. Но мы знаем из книг и интервью, что проблемы назревали. Их расставание летом 1973 года произошло косвенно из-за переизбрания Никсона в предыдущем ноябре (пара помирилась в 1975 году). Это был сокрушительный момент для прогрессистов в США. Все, что Леннон, Оно и их друзья делали, чтобы попытаться повлиять на общественное мнение, полностью провалилось».

Никсон добился убедительной победы, выиграв 49 из 50 штатов, а Леннон остался ни с чем. Для чего все это было? В конце концов, похоже, именно эта послевыборная депрессия привела к его разрыву с Оно. Политическое стало личным.

Фильм «Один на один: Джон и Йоко» выйдет в прокат в кинотеатрах Imax 9 и 10 апреля, а в кинотеатрах Великобритании — с 11 апреля.