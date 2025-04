Четыре фильма про «Битлз» снимет Сэм Мендес

По данным журнала Variety, все четыре ленты поставит британский кинорежиссер Сэм Мендес. Актеры на ведущие роли уже утверждены. Ирландец Пол Мескал сыграет Пола Маккартни, британец Джозеф Куинн - Джорджа Харрисона, ирландец Барри Кеоган - Ринго Старра, а британец Харрис Дикинсон воплотит на экране образ Джона Леннона.



The Beatles

Как отметил Мендес, основные съемки четырех фильмов займут год. Он пообещал, что проект, получивший название The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, подарит зрителям захватывающий кинотеатральный опыт.

«Нам нужны большие кинематографические события, чтобы вытащить людей из дома», - говорит режиссер.

По данным издания, впервые авторам художественной полнометражной картины будут предоставлены права на музыку из обширного каталога хитов The Beatles, включая Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine и другие.

Мендес известен в качестве режиссера фильмов "Красота по-американски"(1999), "Дорога перемен" (2008) и нескольких частей цикла про Джеймса Бонда. За "Красоту по-американски" он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший режиссер".