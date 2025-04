Стивен Содерберг снимет фильм о последнем интервью Леннона

Как сообщает Deadline, в центре истории окажется последнее интервью Джона Леннона. Это будет первая документальная картина для режиссера с 2010 года. Тогда на фестивале Sundance Selects он выпустил фильм «И все идет хорошо» («And Everything Is Going Fine») о жизни монологиста Сполдинга Грея.

Сейчас Содерберг ищет дистрибьютора. Работа над фильмом будет завершена в конце года.

Последнее интервью Леннона состоялось 8 декабря 1980 года с Йоко Оно. Это было единственное радиоинтервью после выхода альбома «Double Fantasy».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Джон Леннон и Йоко Оно

В тот день пара встретилась с командой из трех человек с RKO Radio в своей квартире в Дакоте. Джону исполнилось 40 лет, он вернулся в музыку после пятилетнего перерыва и был полон надежд. Однако через 12 часов Леннон был застрелен Марком Чепменом.