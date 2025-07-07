Президент подписал закон о компенсациях при нарушении авторских прав

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается системный подход к регулированию вопроса о взыскании компенсаций за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности. Так, согласно документу, сохраняется компенсация как мера ответственности, но изменяется порядок взыскания и способы расчета компенсации, а также пересматриваются последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших.

Документом устанавливается, что нарушением исключительного права признается незаконное использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каким-либо одним способом. В конституционном комитете Совфеда ранее поясняли, что если у произведения, объекта смежных прав, изобретения несколько правообладателей, то незаконное использование такого результата будет рассматриваться как одно нарушение. Кроме того, закон предоставляет право судам как уменьшить размер компенсации, так и увеличить ее при заслуживающих внимания обстоятельствах.

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Предусматривается, что использование произведения без указания имени автора не будет считаться нарушением исключительного права, если имя отсутствовало в источнике заимствования (при использовании в рамках свободного использования без вознаграждения) - защищаются только неимущественные права (авторство и имя).

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.