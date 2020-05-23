Авторов и авторские общества освободят от НДС и страховых взносов

В связи с пандемией коронавируса Российское Авторское Общество (РАО) переходит на дистанционную работу с обращениями авторов и правообладателей в отношении регистрации произведений в реестре РАО, а также с обращениями по финансовым, юридическим и иным вопросам, связанным с деятельностью организации.





В обращении к авторам и правообладателем, опубликованном на сайте РАО, представители общества просят направлять все обращения и документы по электронной почте и по телефону +7 (499) 750-0751.