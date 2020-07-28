Экс-глава РАО Федотов и его мать выплатят 762 млн украденного

"Гражданский иск Российского авторского общества прошу удовлетворить", - заявил гособвинитель.

По требованию РАО, Федотов должен будет погасить 72% от этой суммы, его мать - 20%, остальное поделят между другими подсудимыми. Как пояснил представитель РАО, такое разделение обусловлено различными ролями в хищениях. По его словам, с каждым ведется работа о погашении ущерба: им помогают продавать имущество и заключать мировые соглашения. Сам Федотов ранее заявлял, что готов пустить на погашение ущерба недвижимость в Шотландии и дом на Николиной горе за 150 миллионов рублей.

Фигурантами дела являются его мать Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Федотов находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Все они ранее полностью признали вину, сообщает РИА «Новости». Их дело рассматривается в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.

Гособвинение запросило 5 лет и 6 месяцев колонии бывшему гендиректору Российского авторского общества (РАО) Сергую Федотову по делу о хищении денег общества при перечислении подставным правообладателям.

«Присоединить к запрошенному прокуратурой сроку вступивший в силу приговор Мещанского суда и определить общий срок лишения свободы в размере 5 лет и 6 месяцев», — сказал прокурор.

Матери экс-главы РАО — экс-замдиректора общества Вере Федотовой — прокурор запросил 4,5 года колонии общего режима. Такой же срок был запрошен экс-работнику РАО Анжеле Агейкиной, занимавшейся распределением гонораров общества, экс-гендиректору «Сервисно-эксплуатационной компании» Светлане Темешевей и её мужу — Володию Назгашвили, который содействовал в обналичивании денежных средств.



Сергей Федотов

Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.

Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.