Universal Music Group уходит из России, платежи РАО приостанавливаются

Об этом сообщили журнал Variety и Financial Post. На сайте самой компании объявлений об этом нет.

«С немедленным вступлением в силу мы приостанавливаем все операции в России и закрываем там наши офисы. Мы призываем к скорейшему прекращению насилия в Украине. Мы соблюдаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами сотрудничаем с группами из разных стран (включая США, Великобританию, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Венгрию), чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи, чтобы доставить срочную помощь беженцам в регионе».



ТЕКСТ

Источник сообщил Variety, что сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределенного времени, хотя артисты, по-видимому, увидят, что большая часть, если не вся их деятельность по записи будет приостановлена.

Все три основных лейбла — Universal, Sony и Warner — имеют локальные лейблы и операции в России; в то время как представители Sony и Warner пока не дали комментариев, источники говорят, что обе компании, вероятно, объявят о решении о своем статусе в стране в течение 24-48 часов. Все три компании сделали пожертвования на помощь Украине.

Ранее аналогичное решение принял интернет-сервис потокового аудио Spotify. Офис в стране был закрыт «на неопределенный срок», а позднее ограничил российским пользователям возможность оформления Premium-подписки.

Британская организация по защите прав на исполнение PRS for Music заявила, что она официально и немедленно приостановила свои отношения по представлению прав с РАО «в ожидании подтверждения своего отделения от правительства России и этих лиц и компаний в санкционных списках». BMI в США сделал аналогичное заявление на этой неделе: «BMI приостановил платежи по защите авторских прав РАО. Кроме того, мы работаем с CISAC над более широкой инициативой, которая поможет творцам в Украине и соседних регионах, а также предоставит гуманитарную помощь тем, кто так отчаянно в ней нуждается».

Хотя CISAC, который является руководящим органом всех мировых обществ по взысканию долгов, пока не дал никаких комментариев, кроме заявления о поддержке Украины, источники сообщают, что совещание состоится в среду.

Источники в сообществе музыкальных издателей сообщили Variety, что они в основном ждут, когда CISAC примет решение в одностороннем порядке.

SIAE, итальянская организация по защите прав на исполнение, также приостановила выплаты РАО. Источники сообщают, что ряд издателей в США в одностороннем порядке прекратили выдачу лицензий на синхронизацию с участием России.