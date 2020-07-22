Spotify и Universal заключили масштабное соглашение

В рамках соглашения, объявленного сегодня, Universal Music усиливает свою роль в качестве предварительной адаптации маркетинговых инструментов Spotify и других технических функций, которые, как надеются обе стороны, будут способствовать более действенным связям между поклонниками и артистами инновационными способами.



Universal Music Group

Благодаря этому соглашению Spotify теперь имеет лицензионные соглашения со всеми тремя основными лейблами и Merlin, глобальным агентством по лицензированию цифровых прав в независимом секторе. Лидер потокового вещания в последний раз заключал договор с UMG в апреле 2017 года.

В заявлении для Billboard председатель и главный исполнительный директор Spotify Даниэль Эк объяснил, что миссия его компании состоит в том, чтобы «дать творческим художникам возможность жить своим искусством, а фанатам - возможность наслаждаться ими и вдохновляться ими», добавляя «нашу стратегию marketplace», и «инструменты и сервисы, которые мы создаем, чтобы помочь командам-создателям взаимодействовать, расти и лучше монетизировать свои фан-базы - имеют решающее значение для этой миссии».

Эк сказал: «В отличие от других вариантов продвижения музыки, наши являются родными для нашей платформы. Поэтому артисты не только получают слушателей, когда и где те активно выбирают прослушивание музыки, но и сами артисты находят слушателей, которые проявили интерес к музыке артиста, и имеют потенциал, чтобы слушать больше. Эти инструменты предоставляют возможность привлечь нужную аудиторию в нужное время так, как художники не могут использовать другие платформы».

«Наши команды понимают, что технологии и инновации имеют решающее значение для будущего музыки, - сказал он. - Благодаря этому новаторскому соглашению и вкладу UMG Spotify продолжит разработку беспрецедентных, долгосрочных, ориентированных на артистов технологий, которые помогут вдохновить большее количество связей между артистами и поклонниками в нужное время способами, которые не могут другие платформы».

По состоянию на 31 марта стриминговая служба имела около 130 миллионов платных подписчиков и 286 миллионов ежемесячно активных пользователей. Общий доход в первом квартале 2020 года составил 1,85 млрд. евро, и компания заявила, что бизнес остается «очень здоровым», несмотря на глобальную неопределенность, вызванную пандемией COVID-19.