Spotify рассказал, как слушатели изучают тексты песен

Первое место занял хит Конана Грея «Heather», занявший 46-е место в Billboard Hot 100, за ним следуют «I Love You So» группы The Walters, прорывной сингл Coldplay 2000 года «Yellow», хит Эда Ширана 2017 года «Perfect», занявший первое место в Hot 100, и еще один трек Coldplay — «Sparks».

Spotify, который два года назад расширил доступ к просмотру текстов песен в режиме реального времени для пользователей бесплатного тарифа, также сообщил, какие тексты хитов, возглавлявших чарты, были наиболее просматриваемыми в мире. Неудивительно, что этот список возглавила песня Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia», занявшая первое место в Hot 100 в 2025 году, за ней следуют «End of Beginning» от Djo, «Golden» от HUNTR/X (из K-pop группы Demon Hunters), «La Perla» от Rosalía and Yahritza Y Su Esencia и «Die on This Hill» от Sienna Spiro.



Тейлор Свифт

Кроме того, Spotify сообщил, что поклонники определенно изучают тексты некоторых из самых популярных песен в интернете, от вирусных хитов до бесспорных классических произведений, причем песня Raye «Where Is My Husband» заняла первое место. За ней в чарте Hot 100, занявшей 13-е место, следуют «I Thought I Saw Your Face Today» группы She & Him, прорывной хит Radiohead 1993 года «Creep», «Back to Friends» группы sombr, «Gabriela» группы KATSEYE и «Lover, You Should Come Over» обладательницы премии «Грэмми» 2026 года Оливии Дин, признанной лучшей новой исполнительницей.

Среди других улучшений, представленных Spotify, — расширение возможности перевода текстов песен по всему миру после того, как в прошлом году сервис был запущен более чем в 25 странах мира. Переводы будут отображаться как для бесплатных, так и для платных пользователей в зависимости от языка устройства, и пользователи смогут легко вернуться к оригинальным текстам песен в любое время.

Кроме того, тексты песен, загруженные для прослушивания в автономном режиме, также будут автоматически сохраняться без необходимости подключения к сервису — это глобальное преимущество для пользователей премиум-подписки. Предварительный просмотр текстов песен теперь будет отображаться непосредственно под обложкой альбома или короткими фрагментами Canvas во время воспроизведения песни. Пользователи по-прежнему могут делиться своими любимыми текстами песен непосредственно в социальных сетях из нового режима воспроизведения. Предварительный просмотр текстов песен будет доступен по всему миру как для бесплатных, так и для премиум-пользователей на мобильных устройствах (iOS и Android) и планшетах.