Spotify назвал самых прослушиваемых артистов мира

Вопреки ожиданиям, первое место заняла вовсе не Тейлор Свифт – а пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Банни занимает первое место в рейтинге лучших артистов мира Spotify за 2025 год, набрав более 19,8 миллиардов прослушиваний по всему миру.
В 2024-м именно Свифт была самым прослушиваемым артистом сервиса. Весной она выпустила 31-песенный альбом «The Tortured Poets Department», а в течение всего года давала концерты в рамках тура The Eras. В 2025-м Свифт тоже представила альбом, но пластинка «The Life of a Showgirl» вышла в октябре и на ней было всего 12 песен. Тогда как Bad Bunny выпустил свою работу «Debí Tirar Más Fotos» в январе – то есть, у него было больше времени, чтобы набрать стримы. Тем не менее, Свифт все равно оказалась на втором месте. А вот как выглядит топ-10:
- Bad Bunny
- Тейлор Свифт
- The Weeknd
- Дрейк
- Билли Айлиш
- Кендрик Ламар
- Бруно Марс
- Ариана Гранде
- Ариджит Сингх
- Fuerza Regida
Помимо Bad Bunny, в десятку попал еще один латиноамериканский артист – мексиканская группа Fuerza Regida. А Ариджит Сингх – индийский певец и композитор, чья музыка часто звучит в фильмах. При этом большая часть исполнителей из списка – все еще из англоязычных стран, преимущественно США. Хотя два места взяли канадские музыканты: The Weeknd расположился на третьей строчке, Дрейк – на четвертой.
Топ треков года возглавляет хит Леди Гаги и Бруно Марса «Die With a Smile», он набрал за год 1,7 млрд прослушиваний. Песня Билли Айлиш «Birds of a Feather» поднялась с третьего места в 2024 году на второе в нынешнем. На третьей строчке еще одна громкая коллаборация ― «Apt» певицы Розэ из Blackpink и Бруно Марса. Пятерку замыкают «Ordinary» Алекса Уоррена и «DtMF» Bad Bunny.
Global Top Songs of 2025:
- “Die With A Smile” by Lady Gaga and Bruno Mars
- “BIRDS OF A FEATHER” by Billie Eilish
- “APT.” by ROSÉ and Bruno Mars
- “Ordinary” by Alex Warren
- “DtMF” by Bad Bunny
- “back to friends” by sombr
- “Golden” by HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
- “luther (with sza)” by Kendrick Lamar
- “That’s So True” by Gracie Abrams
- “WILDFLOWER” by Billie Eilish
Работа пуэрториканского исполнителя ― пластинка «Debí Tirar Más Fotos» ― лидирует и в рейтинге альбомов. Второе место занимает саундтрек к фильму Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». Второй год подряд в пятерку входят альбомы «Hit Me Hardand Soft» Билли Айлиш (он третий) и «Short n’ Sweet» Сабрины Карпентер (он второй). На четвертой строчке ― «SOS Deluxe: Lana» ― переиздание второго студийного альбома SZA.
Global Top Albums of 2025:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- KPop Demon Hunters - KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
- HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
- SOS Deluxe: LANA - SZA
- Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
- MAYHEM - Lady Gaga
- You’ll Be Alright, Kid - Alex Warren
- I’m The Problem - Morgan Wallen
- GNX - Kendrick Lamar
- Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
Top U.S. Artists of 2025:
- Taylor Swift
- Drake
- Morgan Wallen
- Kendrick Lamar
- Bad Bunny
- The Weeknd
- SZA
- Zach Bryan
- Tyler, The Creator
- Kanye West
Top U.S. Songs of 2025:
- “luther (with sza)” - Kendrick Lamar & SZA
- “Die With A Smile” - Lady Gaga & Bruno Mars
- “Ordinary” - Alex Warren
- “BIRDS OF A FEATHER” - Billie Eilish
- “tv off (feat. lefty gunplay)” - Kendrick Lamar & Lefty Gunplay
- “Golden” - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
- “back to friends” - sombr
- “Pink Pony Club” - Chappell Roan
- “Timeless (feat. Playboi Carti)” - The Weeknd & Playboi Carti
- “No One Noticed” - The Marías
Top U.S. Albums of 2025:
- I’m The Problem - Morgan Wallen
- SOS Deluxe: LANA - SZA
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- KPop Demon Hunters - KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
- GNX - Kendrick Lamar
- Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
- So Close To What - Tate McRae
- The Life of a Showgirl - Taylor Swift
- One Thing At A Time - Morgan Wallen
- HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish