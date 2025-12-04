Spotify назвал самых прослушиваемых артистов мира

Опубликовано пользователем

Spotify подвел итоги года и назвал самых прослушиваемых музыкантов 2025-го.

Вопреки ожиданиям, первое место заняла вовсе не Тейлор Свифт – а пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Банни занимает первое место в рейтинге лучших артистов мира Spotify за 2025 год, набрав более 19,8 миллиардов прослушиваний по всему миру.

Taylor Swift
Taylor Swift

В 2024-м именно Свифт была самым прослушиваемым артистом сервиса. Весной она выпустила 31-песенный альбом «The Tortured Poets Department», а в течение всего года давала концерты в рамках тура The Eras. В 2025-м Свифт тоже представила альбом, но пластинка «The Life of a Showgirl» вышла в октябре и на ней было всего 12 песен. Тогда как Bad Bunny выпустил свою работу «Debí Tirar Más Fotos» в январе – то есть, у него было больше времени, чтобы набрать стримы. Тем не менее, Свифт все равно оказалась на втором месте. А вот как выглядит топ-10:

  1. Bad Bunny
  2. Тейлор Свифт
  3. The Weeknd
  4. Дрейк
  5. Билли Айлиш
  6. Кендрик Ламар
  7. Бруно Марс
  8. Ариана Гранде
  9. Ариджит Сингх
  10. Fuerza Regida

Помимо Bad Bunny, в десятку попал еще один латиноамериканский артист – мексиканская группа Fuerza Regida. А Ариджит Сингх – индийский певец и композитор, чья музыка часто звучит в фильмах. При этом большая часть исполнителей из списка – все еще из англоязычных стран, преимущественно США. Хотя два места взяли канадские музыканты: The Weeknd расположился на третьей строчке, Дрейк – на четвертой.

Топ треков года возглавляет хит Леди Гаги и Бруно Марса «Die With a Smile», он набрал за год 1,7 млрд прослушиваний. Песня Билли Айлиш «Birds of a Feather» поднялась с третьего места в 2024 году на второе в нынешнем. На третьей строчке еще одна громкая коллаборация ― «Apt» певицы Розэ из Blackpink и Бруно Марса. Пятерку замыкают «Ordinary» Алекса Уоррена и «DtMF» Bad Bunny.

Global Top Songs of 2025:

  1. “Die With A Smile” by Lady Gaga and Bruno Mars
  2. “BIRDS OF A FEATHER” by Billie Eilish
  3. “APT.” by ROSÉ and Bruno Mars
  4. “Ordinary” by Alex Warren
  5. “DtMF” by Bad Bunny
  6. “back to friends” by sombr
  7. “Golden” by HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
  8. “luther (with sza)” by Kendrick Lamar
  9. “That’s So True” by Gracie Abrams
  10. “WILDFLOWER” by Billie Eilish

Работа пуэрториканского исполнителя ― пластинка «Debí Tirar Más Fotos» ― лидирует и в рейтинге альбомов. Второе место занимает саундтрек к фильму Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». Второй год подряд в пятерку входят альбомы «Hit Me Hardand Soft» Билли Айлиш (он третий) и «Short n’ Sweet» Сабрины Карпентер (он второй). На четвертой строчке ― «SOS Deluxe: Lana» ― переиздание второго студийного альбома SZA.

Global Top Albums of 2025:

  1. DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  2. KPop Demon Hunters - KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  3. HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
  4. SOS Deluxe: LANA - SZA
  5. Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
  6. MAYHEM - Lady Gaga
  7. You’ll Be Alright, Kid - Alex Warren
  8. I’m The Problem - Morgan Wallen
  9. GNX - Kendrick Lamar
  10. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Top U.S. Artists of 2025:

  1. Taylor Swift
  2. Drake
  3. Morgan Wallen
  4. Kendrick Lamar
  5. Bad Bunny
  6. The Weeknd
  7. SZA
  8. Zach Bryan
  9. Tyler, The Creator
  10. Kanye West

Top U.S. Songs of 2025:

  1. “luther (with sza)” - Kendrick Lamar & SZA
  2. “Die With A Smile” - Lady Gaga & Bruno Mars
  3. “Ordinary” - Alex Warren
  4. “BIRDS OF A FEATHER” - Billie Eilish
  5. “tv off (feat. lefty gunplay)” - Kendrick Lamar & Lefty Gunplay
  6. “Golden” - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
  7. “back to friends” - sombr
  8. “Pink Pony Club” - Chappell Roan
  9. “Timeless (feat. Playboi Carti)” - The Weeknd & Playboi Carti
  10. “No One Noticed” - The Marías

Top U.S. Albums of 2025:

  1. I’m The Problem - Morgan Wallen
  2. SOS Deluxe: LANA - SZA
  3. DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  4. KPop Demon Hunters - KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  5. GNX - Kendrick Lamar
  6. Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter
  7. So Close To What - Tate McRae
  8. The Life of a Showgirl - Taylor Swift
  9. One Thing At A Time - Morgan Wallen
  10. HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

Быстрый поиск: 