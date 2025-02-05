The Weeknd вернулся в детство и показал жутковатый «Red Terror»

В видео маленький мальчик, символизирующий певца, попадает в опасный темный тропический лес. С ним происходят пугающие вещи, а в конце ролика он буквально получает новое лицо – довольно травматическим способом.

Название песни и клипа переводится как «Красный террор». The Weeknd имеет в виду «красный террор» в Эфиопии, происходивший с 1974 по 1991 год. В ходе массовых репрессий погибли более 100 тысяч человек. Для певца это личный вопрос: его родители эмигрировали из Эфиопии в Канаду в 1980-х, а сам Эйбел Тесфай появился на свет в 1990-м. Мать и отец будущей звезды вскоре расстались, мальчика растили мама и бабушка. Родным языком будущего певца был амхарский, государственный язык Эфиопии.

Режиссером «Red Terror» выступил Эдди Альказар, уже работавший с The Weeknd над клипом «Open Hearts» и ставивший выступление певца на шоу Джимми Киммела. Он также известен по триллеру «Божественность» (2023) с Беллой Торн и Стивеном Дорффом. О сотрудничестве с певцом режиссер отозвался положительно, отметив творческую свободу и смелые приемы. По словам Альказара, при создании «Red Terror» они прибегали и к живым съемкам, и к покадровой анимации, и к визуальным эффектам. Он считает, что ролик вызывает настоящие эмоции и одновременно выходит за установленные творческие границы.

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The Weeknd

Песня «Red Terror» вошла в новый альбом The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», релиз которого состоялся 31 января.

16 мая пройдет премьера одноименного триллера Трея Эдварда Шульца с The Weeknd в главной роли. В нем также снялись Дженна Ортега и Барри Кеоган, трейлер вышел 4 февраля. После провального сериала «Идол» (2023) многие скептически относятся к киноэкспериментам The Weeknd, однако «Hurry Up Tomorrow» – судя по реакциям на промо-фото и трейлер – принимают неплохо. В выходных данных артист указан под настоящим именем Эйбел Тесфайе: он планирует вскоре отказаться от сценического псевдонима.